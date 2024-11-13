Будут ли перебои в выплате пенсий в час «Х» или в случае кризиса? Сможет ли страна их выплатить? На этот вопрос в программе «Человек дня с Велтой Пуриней» ответил министр благосостояния Улдис Аугулис.

«Учитывая и кризис 2009 года, когда нам пришлось временно сократить пенсии, и учитывая ситуацию за пределами нашей страны, нам, конечно, приходится создавать накопления. Сейчас в нашем специальном бюджете имеется более 2 миллиардов евро. Для сравнения, в год мы выплачиваем четыре миллиарда евро.

Я считаю, что нам необходимо иметь хотя бы эти 4 миллиарда евро, чтобы мы могли справиться с любым кризисом, для выплаты и пенсий, и пособий. И эти накопления не просто фиксируется на счетах, а 1,4 миллиарда евро находится в Государственной казне. Летом я встречался с министром из Украины. И пенсии, и пособия там выплачиваются и во время войны - это вопрос социальной и внутренней безопасности», - Аугулис.