Что будет с пенсиями в Латвии в случае войны? Министр объясняет 1 1470

Политика
Дата публикации: 13.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Что будет с пенсиями в Латвии в случае войны? Министр объясняет

Будут ли перебои в выплате пенсий в час «Х» или в случае кризиса? Сможет ли страна их выплатить? На этот вопрос в программе «Человек дня с Велтой Пуриней» ответил министр благосостояния Улдис Аугулис.

«Учитывая и кризис 2009 года, когда нам пришлось временно сократить пенсии, и учитывая ситуацию за пределами нашей страны, нам, конечно, приходится создавать накопления. Сейчас в нашем специальном бюджете имеется более 2 миллиардов евро. Для сравнения, в год мы выплачиваем четыре миллиарда евро.

Я считаю, что нам необходимо иметь хотя бы эти 4 миллиарда евро, чтобы мы могли справиться с любым кризисом, для выплаты и пенсий, и пособий. И эти накопления не просто фиксируется на счетах, а 1,4 миллиарда евро находится в Государственной казне. Летом я встречался с министром из Украины. И пенсии, и пособия там выплачиваются и во время войны - это вопрос социальной и внутренней безопасности», - Аугулис.

#пенсии
(1)
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    Верни миллиард лат в социальный бюджет, который вы отдали на спасение Парексбанки. Обещали, что вернут когда продадут Цитадель, но продали 100 тысяч евров.

    25
    4

