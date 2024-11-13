Baltijas balss logotype
«Это сложно объяснить простой глупостью» - Звейсалниекс об особенностях нового бюджета 1 1060

Политика
Дата публикации: 13.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Это сложно объяснить простой глупостью» - Звейсалниекс об особенностях нового бюджета
ФОТО: Valsts kanceleja

Идея снизить финансирование Службы неотложной медицинской помощи, объясняя это нуждами безопасности – это даже больше чем обыкновенная глупость.

Такое мнение в своем микроблоге «Х» выразил юрист Артур Звейсалниекс.

«Этот бюджет направлен на улучшение безопасности. Поэтому снижается финансирование СНМП, т.е. критически важной службе в случае кризиса. Тем временем щедро добавляют SIF (Фонду интеграции общества – ред.), Государственной канцелярии и еще нескольким подобным учреждениям. Это сложно объяснить простой глупостью, тут нечто больше…», - считает он.

В комментариях люди выразили разные мнения. К сожалению, не все позитивные.

«Там преобладает бесстыдство, а не глупость. Бесстыдство скрывается за маской глупости», - считает один из пользователей.

«Думаете, это несколько статей уголовного закона?», - интересуется другой.

«Все правильно, вся эта "безопасность" по большей части в головах больных, промывание мозгов надо продолжать», - указывает третий.

«Я думаю, что это обычная глупость и не надо там искать заговоры», - отмечает еще один.

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    Вся эта безопасность покрывается государственным секретом, а потом это не бюджет , а клондайк, воруй не хочу и все под покрывалом гостайной.

    34
    1

