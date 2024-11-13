Идея снизить финансирование Службы неотложной медицинской помощи, объясняя это нуждами безопасности – это даже больше чем обыкновенная глупость.

Такое мнение в своем микроблоге «Х» выразил юрист Артур Звейсалниекс.

«Этот бюджет направлен на улучшение безопасности. Поэтому снижается финансирование СНМП, т.е. критически важной службе в случае кризиса. Тем временем щедро добавляют SIF (Фонду интеграции общества – ред.), Государственной канцелярии и еще нескольким подобным учреждениям. Это сложно объяснить простой глупостью, тут нечто больше…», - считает он.

Šis budžets esot vērsts uz drošības uzlabošanu.

Tāpēc tiek samazināts finansējums NMPD, t.i. kritiski svarīgam dienestam krīzes gadījumā.

Tikmēr tiek dāsni pielikts SIF, Valsts kancelejai un vēl pāris līdzīgās vietās.

To jau grūti skaidrot ar vienkāršu stulbumu, te ir kas vairāk https://t.co/sebG0Ce2I9 — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) November 13, 2024

В комментариях люди выразили разные мнения. К сожалению, не все позитивные.

«Там преобладает бесстыдство, а не глупость. Бесстыдство скрывается за маской глупости», - считает один из пользователей.

«Думаете, это несколько статей уголовного закона?», - интересуется другой.

«Все правильно, вся эта "безопасность" по большей части в головах больных, промывание мозгов надо продолжать», - указывает третий.

«Я думаю, что это обычная глупость и не надо там искать заговоры», - отмечает еще один.