Депутаты от ныне оппозиционной в Рижской думе фракции "Прогрессивные" в какой–то момент решили, что одного вице–мэра нужно бы в городе сократить. Выбор пал на Линду Озолу, чьи обязанности в должности заместителя председателя Рижской думы совершенно неясны.

Якобы она курирует вопросы безопасности. Но, во–первых, для этого есть специальный комитет столичной думы — по безопасности.

А во–вторых, и на этом поприще госпожа Озола ничем особым не отметилась. Вся ее борьба за безопасность заключалась в особой активности в деле сноса памятников, а также в том, что она красиво перерезала ленточки возле помещений, на дверях которых появилась табличка "Укрытие".

Однако телевизионщики уже выяснили, что помещения в Риге, обозначенные этой табличкой, совершенно не приспособлены под убежище, они наглухо закрыты, и где взять ключ — неизвестно.

А еще госпожа Озола только что отметилась "эффективной" зарубежной поездкой — она вместе с мэром Риги побывала в японском городе Кобе и среди прочего посетила местный зоопарк, чтобы передать привет от рижан слонихе Зузе, в свое время подаренной японскому зоопарку рижским зоопарком. Интернет обошли фотографии сияющей госпожи Озолы на фоне слонихи. Или, если угодно, слонихи на фоне Озолы.

Впрочем, столь значимые "успехи" вовсе не мешают Л. Озоле в качестве вице–мэра зарабатывать в месяц 5305 евро чистыми.

Вчера для рассмотрения инициативы оппозиции было созвано внеочередное заседание Рижской думы. Правящие депутаты критиковали "прогрессивных" за двуличие и непоследовательность.

Ведь когда "прогрессивные" были в правящей коалиции, им не мешали аж три поста вице–мэра, а теперь они уверяют, что в думе достаточно и одного вице–мэра.

Впрочем, было очевидно, что у оппозиции не хватит голосов, чтобы снять вице–мэра — для этого необходимо иметь минимум 31 голос, у оппозиции же набралось всего 25 голосов. Отсюда можно сделать вывод, что Л. Озола доработает в этой должности до выборов, которые, напомним, состоятся 7 июня следующего года.

Л. Озола, в свое время избранная от Новой консервативной партии, уже давно покинула ряды этой партии и создала общество "Код для Риги", активисты которого договорились о совместном старте на выборах с "Новым Единством".