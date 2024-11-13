Когда Сейм утвердит госбюджет на 2025 год, зарплаты министров вырастут на 195 евро, а депутатов Сейма - на 110 евро, говорится в информации Государственной канцелярии, размещенной на сайте Кабинета министров.

При применении лимита роста компенсационного фонда до 2,6% максимальная месячная зарплата до уплаты налогов президента, спикера Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда увеличится на 219 евро. Максимальная ежемесячная зарплата у упомянутых чиновников в 2025 году запланирована на уровне 8659 евро, однако в этом году эти чиновники получат 8440 евро.

В свою очередь, с учетом лимита повышения зарплаты депутаты Сейма будут на 110 евро больше. Если в этом году месячная зарплата депутатов достигла 4220 евро, то в следующем году она будет составлять 4330 евро до уплаты налогов. В 2025 году на обеспечение зарплат депутатов запланировано 5,2 миллиона евро, что на 133 308 евро больше, чем в 2024 году, сообщили агентству в пресс-службе Сейма.

Зарплата министров в следующем году будет на 195 евро выше. Ежемесячная зарплата министров в следующем году будет составлять 7670 евро вместо нынешних 7475 евро Зарплату же парламентских секретарей планируется увеличить на 173 евро. Если в этом году она составляет 6631 евро, то в 2025 году максимальная месячная зарплата парламентский секретарей запланирована на уровне 6804 евро.

Учитывая непростые бюджетные условия, звучали и призывы заморозить зарплаты политиков в ближайшие годы, но идея не получила поддержки самих политиков.