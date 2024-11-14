Депутат Сейма и один из лидеров Национального объединения Райвис Дзинтарс сдал экзамен и получил признанный Европейской ассоциацией психотерапии сертификат, который позволяет заниматься терапевтической практикой в области гештальт-терапии, пишет tautaruna.lv .

Он сообщил, что уже четвертый год обучение в этой сфере является важной частью его свободного времени и увлечением.

«Я верю, что лучшее понимание другого человека и самого себя укрепляет как любые личные отношения, так и профессиональное сотрудничество», - указал он.

Дзинтарс создал страницу в социальной сети Facebook, где, по его словам, не будет сказано ни слова о политике.

«На этой странице я хочу сосредоточиться на темах, близких каждому человеку. О взгляде внутрь себя. О том, что происходит в наших отношениях с другими. Здесь не будет политики, не будет проповеди истины, не будет борьбы между правильным и неправильным. Будь то наука психологии, мнения философов, личный опыт или просто вопросы без ответов… Я хотел бы, чтобы здесь всё это служило импульсом для размышлений, поиска и чувств», - пояснил политик.