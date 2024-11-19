Театр абсурда: минкульт ЛР решил не объединять цирк с оперой

В прошлом году в них работало 1943 человека, и все они получают значительную государственную поддержку - в 2023 году госдотации в общей структуре доходов компаний составили 63%.

Минкультуры в настоящее время не видит возможности и смысла их оптимизировать. Подведомственные ему общества капитала отличаются от других госпредприятий, так как являются некоммерческими, поэтому содержать их - серьезная задача. Это театры, Рижский цирк, концертные организации и Латвийская национальная опера и балет. Их задача - предлагать культурный досуг широким слоям общества, а задача Минкультуры - заботится о том, чтобы это предложение было разнообразным и доступным для населения и в столице, и за ее пределами.

В прошлом году дотации для театров и концертных организаций составили 35,8 млн евро, но 18,5 млн евро вернулись в госбюджет в виде налогов. Государственная поддержка позволяет снизить среднюю цену билета на спектакли и концерты до 18 евро, тогда как его фактическая стоимость составила бы 62 евро. Минкультуры ставит перед подведомственными обществами капитала и финансовые цели, такие как рентабельность капитала, общая ликвидность, денежный поток, и нефинансовые (социальные) - новые постановки, в том числе для молодежи и детей, количество спектаклей и концертов, посещаемость, проекты международного сотрудничества.

Diena