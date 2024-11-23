Даукштс: ядерное оружие РФ – «чемодан без ручки» - трудно нести, почти невозможно использовать

Внешняя политика и военная стратегия России уже много лет являются предметом дискуссий среди мировых лидеров. Хотя тема ядерного оружия всегда была актуальной, Владимир Путин поднимает ее все чаще.

Является ли ядерное оружие в арсенале России реальной угрозой или просто символическим инструментом давления?

Об этом и других вопросах историк и политолог Карлис Даукштс рассказал в эфире TV24.

Как поясняет Даукштс, российское ядерное оружие сейчас похоже на «чемодан без ручки» — его трудно нести и практически невозможно использовать: «У России есть две доктрины применения ядерного оружия. Одна из них была актуальной примерно в 2020 году, а последняя была утверждена недавно после встречи Байдена и Трампа в Вашингтоне. Однако практическая реализация этих программ практически невообразима», - подчеркивает эксперт.

Даукштс также напомнил о более ранних заявлениях Путина, когда он намеренно провоцировал международное сообщество разговорами о применении ядерного оружия. «Путин однажды успокоил российскую общественность, сказав: «Не волнуйтесь, мы все окажемся в раю».