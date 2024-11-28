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Угроза российской пропаганды в Латвии: достаточно ли защищено наше медиапространство? 6

Политика
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Угроза российской пропаганды в Латвии: достаточно ли защищено наше медиапространство?

В программе TV24 «Kartības rullis» член Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Эдмундс Зивтиньш высказал свое мнение о роли информации и пропаганды в современной гибридной войне.

Он отметил, что Латвия должна укреплять патриотизм общества и безопасность медиапространства, уделяя особое внимание воспитанию нового поколения.

Зивтиньш подчеркивает, что укрепление патриотизма должно идти с детства, подчеркивая, что оно должно происходить естественно и без принуждения. «Очень важно, чтобы понимание того, где мы находимся и зачем здесь живем, продвигалось с малых лет – уже в детском саду. Это важно для формирования сильной национальной идентичности», - пояснил депутат.

Он добавил, что эта работа также должна быть поддержана финансированием в сфере образования и СМИ.

Депутат также обращает внимание на то, что на платформе «ТикТок» в Латвии по-прежнему доступны российские и белорусские пропагандистские каналы, что может негативно отразиться на обществе.

«Подобная информация создает искаженное восприятие реальности, что имеет последствия для повседневного поведения людей», - выразил обеспокоенность Зивтиньш, подчеркнув необходимость ужесточения контроля над информационным пространством.

Комментируя позицию Европы относительно безопасности внешних границ, Зивтиньш отметил, что внимание Евросоюза зачастую больше сосредоточено на средиземноморском регионе, пренебрегая границами Латвии с Россией и Беларусью: «Важно обеспечить, чтобы внешняя граница в Балтийском регионе укрепилась в списке приоритетов Евросоюза. Нам предстоит многое сделать, но это не может произойти без поддержки Европы».

#пропаганда
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Комментарии (6)

  • А
    Андрей
    29-го ноября

    "Очень важно, чтобы понимание того, где мы находимся и зачем здесь живем, продвигалось с малых лет – уже в детском саду." Про это уже спел Цой: "Все говорят, что мы в-месте. Все говорят, но не многие знают в каком... А из наших труб идёт необычный дым..." ... "Подобная информация создает искаженное восприятие реальности, что имеет последствия для повседневного поведения людей" Действия и высказывания политикой очень часто создается на базе искаженного восприятия реальности и ещё больше создает искаженное восприятие реальности. Один нарратив про то, что Украина должна победить иначе всем нам крышка чего стоит. Вам, может быть и крышка! А кто сказал, что Украина может победить чисто физически? При всей мощи космических, управленческий, координационный, учебеных и прочих сил НАТО, которые уже брошены в горнило военных действий, - по факту за 3 года имеем чисто "отрицательную прибыль". А с учётом масштабов и тех.базы производства по обе стороны ЛБС - шансы прокси назвать себя победителем - стремятся к нулю. Уже пора менять тапочки, граждане заседатели, а вы всё никак не можете определиться с ориентацией. Вот до чего доводит жизнь в виртуальной реальности. Даже Бен Латковский заметил - депутаты не могут вылезти из смартфонов даже во время обсуждения очень важных вопросов.
    Детская игровая зависимость. И полная несамостоятельность. То думали Байден всем наложит кашки и в рот положит. То теперь молятся на Трампа (Домбрава - первый из первых в этом деле).

    "А вы, друзья, как не садитесь - всё в музыканты не годитесь!" - из басни Крылова. Классику надо знать!

    16
    1
  • 29-го ноября

    «Расстреливали женщин, стариков и детей»: ФСБ рассекретила документы о преступлениях латвийских коллаборационистов cont.ws/@sam8807/2928014

    23
    1
  • 29-го ноября

    Why the United States will LOSE a war with Russia halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/national-news/why-the-united-states-will-lose-a-war-with-russia

    7
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    "горе патриотизм" уже довел Украину до самоубийства!

    53
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    "...может негативно отразиться на обществе." Узнают правду? Это в этом смысле?

    44
    1
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    У кого, у 40% населения, вы хотите патриотизм укрепить? Тем, которых вы пытаетесь показать людьми второго сорта.

    81
    2
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