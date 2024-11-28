Угроза российской пропаганды в Латвии: достаточно ли защищено наше медиапространство?

В программе TV24 «Kartības rullis» член Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Эдмундс Зивтиньш высказал свое мнение о роли информации и пропаганды в современной гибридной войне.

Он отметил, что Латвия должна укреплять патриотизм общества и безопасность медиапространства, уделяя особое внимание воспитанию нового поколения.

Зивтиньш подчеркивает, что укрепление патриотизма должно идти с детства, подчеркивая, что оно должно происходить естественно и без принуждения. «Очень важно, чтобы понимание того, где мы находимся и зачем здесь живем, продвигалось с малых лет – уже в детском саду. Это важно для формирования сильной национальной идентичности», - пояснил депутат.

Он добавил, что эта работа также должна быть поддержана финансированием в сфере образования и СМИ.

Депутат также обращает внимание на то, что на платформе «ТикТок» в Латвии по-прежнему доступны российские и белорусские пропагандистские каналы, что может негативно отразиться на обществе.

«Подобная информация создает искаженное восприятие реальности, что имеет последствия для повседневного поведения людей», - выразил обеспокоенность Зивтиньш, подчеркнув необходимость ужесточения контроля над информационным пространством.

Комментируя позицию Европы относительно безопасности внешних границ, Зивтиньш отметил, что внимание Евросоюза зачастую больше сосредоточено на средиземноморском регионе, пренебрегая границами Латвии с Россией и Беларусью: «Важно обеспечить, чтобы внешняя граница в Балтийском регионе укрепилась в списке приоритетов Евросоюза. Нам предстоит многое сделать, но это не может произойти без поддержки Европы».