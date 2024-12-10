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Перелез через забор - заплатил 10 тыс евро. В Латвии хотят ввести новый вид штрафов 1

Политика
Дата публикации: 10.12.2024
LETA
Перелез через забор - заплатил 10 тыс евро. В Латвии хотят ввести новый вид штрафов
ФОТО: dreamstime

Металлообрабатывающая компания SIA "Weld" обратилась к депутатам Сейма с предложением предусмотреть наказание за незаконное проникновение на огороженную или охраняемую территорию в виде штрафа или предупреждения.

На заседании подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний Юридической комиссии Сейма была рассмотрена инициатива компании. В письме "Weld" подчеркивается, что в настоящее время в Латвии отсутствует ответственность за проникновение на чужую территорию. Компания отмечает, что полиция не имеет права наказывать человека за проникновение на территорию предприятия, предлагая в качестве решения лишь установку ограждений.

В "Weld" указывают, что люди могут выбирать путь через территорию предприятия, чтобы сократить маршрут, однако у компании нет ни возможности их остановить, ни права их наказать.

Компания предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в закон об административных наказаниях, касающийся нарушений в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Предложение предусматривает, что за незаконное проникновение на огороженную или охраняемую территорию или здание без разрешения владельца, управляющего или держателя может быть вынесено предупреждение или наложен штраф: для физических лиц — до 140 штрафных единиц (700 евро), а для юридических лиц — от 14 до 2040 единиц (от 70 до 10 200 евро).

Представители Государственной полиции на заседании подчеркнули, что вопрос следует рассматривать более широко. Если на территории уже установлены забор или охрана, но человек все равно ее пересекает, очевидно, что ни то, ни другое не выполняют сдерживающую функцию. Также необходимо учитывать мотивы пересечения территории.

#забор
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Какой то сюр. Понять не могу. Если территория ограждена, то что, люди как зомби неостоновимо проламывают забор и плетутся дальше в пункт назначения??? И даже охранник остановить их не может? 🤔

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