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Эхо скандала: президент сказал, министр — сделала. А что дальше? 1

Политика
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
Министр Инга Берзиня поздно спохватилась.

Министр Инга Берзиня поздно спохватилась.

Министр приказала срочно найти виновных и доложить о проведенном расследовании.

Как сообщал bb.lv, вот уже несколько дней люди активно делятся своими неприятностями, связанными с главным государственным порталом.

Оказывается, еще весной госагентство цифрового (дигитального) развития призывало пользователей портала "Latvija.gov.lv" подтвердить через этот портал свой актуальный адрес электронной почты. И те, кто по каким-либо причинам этого не сделал, перестали получать важную для них информацию из государственных органов.

В результате люди узнавали о штрафах и других наказаниях с заметным опозданием — чаще всего тогда, когда к ним стали «стучаться» судебные исполнители. Сегодня на эту ситуацию жестко отреагировал глава государства. Эдгарс Ринкевич призвал найти и наказать виновных в случившемся чиновников.

И вот глава министерства умной администрации и регионального развития Инга Берзиня («Новое Единство») оперативно отреагировала на резкие выпады президента в адрес поднадзорного ведомству Берзини госагентства цифрового (дигитального) развития.

«Получение сообщений на адреса электронной почты с портала latvija.gov.lv возобновлено уже со вчерашнего дня. Я поручила госагентству цифрового (дигитального) развития немедленно начать служебную проверку по поводу случившегося, первоначальную оценку жду в течении двух рабочих дней», - написала министр Берзиня в социальной сети X.

В этой ситуации остаются непонятными две вещи:

Во-первых, кто мешал госпоже Берзини принять меры раньше, а не ждать условного пинка от президента.

Во-вторых, кто погасит пострадавшим уже нанесенные убытки?

#эдгар ринкевич
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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1

Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    12-го декабря
    1. Да, весной было дело. Но при попытке это сделать - часто происходила техническая ошибка. На заявку по этой теме полькователь получает письмо (на смеси латышского и английского). Например 2х.03.2024: "Atrisināts pieteikums URL : Without a reply, the ticket will be automatically closed after 3 days Risināšanas datums : **-03-2024 :

    Informējam, ka šobrīd ir konstatēta problēma ar e-pasta adreses validāciju. Problēma ir apzināta un tiek risināta. Tiklīdz problēma būs atrisināta varēsiet apstiprināt savu e-pastu. Iesākam nesteigties ar e-pasta validāciju, jo tam ir laiks līdz 29. aprīlim. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!"

    Т.е. - не торопитесь, не торопитесь!

    1. После того как проблемы на сайте порешали - никто не потрудился уведомить пользователей.

    2. С весны и до сих пор - не было НИ ОДНОГО письма с напоминание подтвердить email. Даже тем, у кого во входящих E-Adrese есть несколько посланий. Выглядит, что во VRAA - ВСЕМ ПО БАРАБАНУ!!! Такое отношение.

    3. Также вспомним, что во вмемя массового сбора подписей, например за разгон Сейма, также часто наблюдалась нестабильная работа портала Latvija.gov.lv

    Не пора ли заменить руководство IT-отдела?

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