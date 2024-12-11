Как сообщал bb.lv, вот уже несколько дней люди активно делятся своими неприятностями, связанными с главным государственным порталом.

Оказывается, еще весной госагентство цифрового (дигитального) развития призывало пользователей портала "Latvija.gov.lv" подтвердить через этот портал свой актуальный адрес электронной почты. И те, кто по каким-либо причинам этого не сделал, перестали получать важную для них информацию из государственных органов.

В результате люди узнавали о штрафах и других наказаниях с заметным опозданием — чаще всего тогда, когда к ним стали «стучаться» судебные исполнители. Сегодня на эту ситуацию жестко отреагировал глава государства. Эдгарс Ринкевич призвал найти и наказать виновных в случившемся чиновников.

И вот глава министерства умной администрации и регионального развития Инга Берзиня («Новое Единство») оперативно отреагировала на резкие выпады президента в адрес поднадзорного ведомству Берзини госагентства цифрового (дигитального) развития.

«Получение сообщений на адреса электронной почты с портала latvija.gov.lv возобновлено уже со вчерашнего дня. Я поручила госагентству цифрового (дигитального) развития немедленно начать служебную проверку по поводу случившегося, первоначальную оценку жду в течении двух рабочих дней», - написала министр Берзиня в социальной сети X.

В этой ситуации остаются непонятными две вещи:

Во-первых, кто мешал госпоже Берзини принять меры раньше, а не ждать условного пинка от президента.

Во-вторых, кто погасит пострадавшим уже нанесенные убытки?