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«Извините, я тоже не моральный маяк» – Ринкевич признал, что он не совершенен 4

Политика
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
«Извините, я тоже не моральный маяк» – Ринкевич признал, что он не совершенен

Президент Латвии Эдгар Ринкевич вынужден был прокомментировать грязную склоку между премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") и депутатом Эдвардом Смилтенсом ("Объединенный список").

Напомним, что Силиня сорвалась и на критику Смилтенса с трибуны Сейма начала кричать: "Не подавись! Не захлебнись рвотой!"

Позже, оправдываясь, Силиня заявила журналистам, что Смилтенс лично оскорбил ее.

Сегодня на пресс-конференции Ринкевич заявил, что ожидает улучшения качества политических дебатов в Латвии.

"В то же время я не воспитатель в детском саду, который будет указывать кому-то, как лучше себя вести", - воздержался от более четких оценок президент Латвии.

"Избиратели, общественность, в конечном счете, будут теми, кто вынесет окончательный вердикт, но что кто должен делать в такой ситуации? Извините, я тоже не моральный маяк. У меня самого иногда есть мнение о каких-то политиках, о котором вы, надеюсь", - сказал Ринкевич.

Позже Ринкевич добавил к вышесказанному, что обсуждал этот случай с Силиной, и указал ей, что обсуждение должно быть уважительным и основанном на идеях, с меньшим использованием ярких сравнений.

Ринкевич также добавил, что за три дня рассмотрения бюджета недостатка в интересных высказываниях не было.

#эдгар ринкевич #эвика силиня
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2

Комментарии (4)

  • А
    Андрей
    12-го декабря

    "Извините, я тоже не моральный маяк" И чтобы не быть голословным дал ссылку на историческое заявление: 6 нояб. 2014 г. — Conversation. Edgars Rinkēvičs · @edgarsrinkevics. "I proudly announce I'am gay... Good luck all of you..." 8:05 PM · Nov 6, 2014. source: twitter.com

    3
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го декабря

    Чёрт, а я икону собирался рисовать в стиле Семёна Скрепецкого.😭 И тут лик сияющий оказался отблеском на бумажке с фольгой 😭😭😭😭 🤣

    6
    0
  • Д
    Дед
    11-го декабря

    Не, он точно маяк! Латвия единственная страна в мире, где такой президент.

    14
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    12-го декабря

    Ну так у нас леваческий прогрессизм. Женщина президентом была? Была. Еврей был? Был. Гей есть? Есть....Тэээкс...что там дальше по плану???🤔

    10
    0

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