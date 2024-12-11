«Извините, я тоже не моральный маяк» – Ринкевич признал, что он не совершенен

Президент Латвии Эдгар Ринкевич вынужден был прокомментировать грязную склоку между премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") и депутатом Эдвардом Смилтенсом ("Объединенный список").

Напомним, что Силиня сорвалась и на критику Смилтенса с трибуны Сейма начала кричать: "Не подавись! Не захлебнись рвотой!"

Позже, оправдываясь, Силиня заявила журналистам, что Смилтенс лично оскорбил ее.

Сегодня на пресс-конференции Ринкевич заявил, что ожидает улучшения качества политических дебатов в Латвии.

"В то же время я не воспитатель в детском саду, который будет указывать кому-то, как лучше себя вести", - воздержался от более четких оценок президент Латвии.

"Избиратели, общественность, в конечном счете, будут теми, кто вынесет окончательный вердикт, но что кто должен делать в такой ситуации? Извините, я тоже не моральный маяк. У меня самого иногда есть мнение о каких-то политиках, о котором вы, надеюсь", - сказал Ринкевич.

Позже Ринкевич добавил к вышесказанному, что обсуждал этот случай с Силиной, и указал ей, что обсуждение должно быть уважительным и основанном на идеях, с меньшим использованием ярких сравнений.

Ринкевич также добавил, что за три дня рассмотрения бюджета недостатка в интересных высказываниях не было.