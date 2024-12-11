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«Мечты сбываются»: жителям Латвии объяснили, почему надо радоваться падению режима Асада 2

Политика
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
«Мечты сбываются»: жителям Латвии объяснили, почему надо радоваться падению режима Асада
ФОТО: dreamstime

«Глядя на то, что произошло в Дамаске с точки зрения Риги», - комментатор Neatkarīgā Бенс Латковскис анализирует различные аспекты смены режима в Сирии.

«Что будет дальше? Иногда раздаются голоса (особенно со стороны «понимающих» Путина и Россию о том, что свергнувшие Асада не лучше, а то и хуже. Они именуются настоящими джихадистами, исламистами и даже террористами (что в некоторой степени уместно), но это ни в коей мере не умаляет исторического значения этого события и его позитивной оценки. Почему позитивной? Глядя на то, что произошло в Дамаске с точки зрения Риги, это следует воспринимать как существенное поражение оси диктаторских режимов. Асаду удалось остаться у власти с 2011 года только благодаря вооруженным силам России, Ирана и поддерживаемой им «Хезболлы». Не питая ни малейших иллюзий относительно «демократической» природы сирийских мятежников-суннитов, падение «друга» Путина с точки зрения Латвии можно только приветствовать. Это значит, что ось диктаторов – Пекин, Москва, Тегеран, Пхеньян – ослабла. Даже если мы не можем говорить о большей стабильности после падения режима Асада, это неоспоримое поражение этой оси в глобальной борьбе с демократией. Именно так следует воспринимать происходящее в Сирии. Эта победа мятежников дает дополнительный стимул другим противникам недемократических режимов – сначала в Грузии, в некотором смысле также в Белоруссии и даже в России».

И далее обозреватель рассуждает: «Преждевременное суждение «будет еще хуже» характерно для латентных путинистов, поскольку антидемократическая, антизападная ось диктаторов основывает свое существование на том, что она прочно удерживает завоеванные под своей властью территории. Если их власть падет, то начнется хаос с непредсказуемыми последствиями. То, что они сами постоянно создают и инициируют хаос и неразбериху где-то еще, словно забыто».

«К сожалению, блок глобальной демократии, или условный Запад, не может никак консолидироваться для борьбы с этим внешним, принципиальным, глобальным врагом. Вместо этого западные политики ожесточенно борются друг с другом, - констатирует Б.Латковскис. - Не хочу принимать чью-либо сторону в этой борьбе, потому что все стороны слишком увлечены этой борьбой, однако хотелось бы надеяться, что участие новоизбранного президента США Дональда Трампа в церемонии открытия обновленного собора Парижской Богоматери и его переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским ознаменуют начало более глубокого взаимопонимания Трампа и Европы.

Если бы такое сближение произошло, если бы Трамп и Европа договорились о совместной борьбе против вышеупомянутой оси мировых автократов, то, возможно, не за горами тот день, когда однажды утром, открыв ленту новостей в Интернете, мы узнали бы, что путинский режим упал. Ядерный дамоклов меч, которым хозяин Кремля повесил над миром, снят. На данный момент это больше лишь обнадеживающие мечты, но неожиданно быстрое падение режима Асада показывает, что мечты иногда сбываются».

#сирия
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    11-го декабря

    Бен, как всегда в своём хуторском стиле: мечта раба, чтобы наказали хозяина. Он буквально пишет (если верен перевод): "Не питая ни малейших иллюзий относительно «демократической» природы сирийских мятежников-суннитов, падение «друга» Путина с точки зрения Латвии можно только приветствовать." Т.е. ему всё равно сколько при этом погибнет людей и каков итог? И, что, например, возродится тот же ИГИЛ. Бену наплевать. Думаем в стиле "назло маме отморожу уши!". Это пожалуй резонирует с позицией многих (увы, очень многих) националистов, которых в определенном контексте чисто технически можно назвать "сектантами" или "сеператистами", ведь некогда, лет 100+ назад произошло отделение от Российской Империи. Отделились, значит чисто с технической точки зрения - "сепаратисты", в иной нотации "борцы за независимость".
    Но не суть. А суть в том, что независимостью у этих детей по разуму, - и не пахнет. Раз уж они до сих пор исходят из принципа - всё, что плохо России, то хорошо Латвии.

    Может быть Бен Латковский, в одной из своих статей раскроет что хорошего для мира или жителей Ливии, произошло за многие годы после зверской расправы над "тираном" Муаммар Каддафи? Он ведь тоже противостоял "оси добра" во главе с США, а значит был на стороне Путина (или нет? как Бен считает?). Что хорошего в самой расправе, зверской, нечеловеческой, которая была показана всему миру? Кто хорошего, в том, что, например Хилари Клинтон была приведена в восторг этими кадрами? Бен, Вы тоже испываете воодушевление от кадров зверской расправы? Или от понимания, что после "диктатора" страна наконец-то опустилась в пучину гражданской войны, разрухи и упадка? Вас это воодушевляет? Ответьте честно, Бен!

    32
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    11-го декабря

    Где здесь этот бен? И его здесь вряд ли будет. 🙄

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