«Мечты сбываются»: жителям Латвии объяснили, почему надо радоваться падению режима Асада

«Что будет дальше? Иногда раздаются голоса (особенно со стороны «понимающих» Путина и Россию о том, что свергнувшие Асада не лучше, а то и хуже. Они именуются настоящими джихадистами, исламистами и даже террористами (что в некоторой степени уместно), но это ни в коей мере не умаляет исторического значения этого события и его позитивной оценки. Почему позитивной? Глядя на то, что произошло в Дамаске с точки зрения Риги, это следует воспринимать как существенное поражение оси диктаторских режимов. Асаду удалось остаться у власти с 2011 года только благодаря вооруженным силам России, Ирана и поддерживаемой им «Хезболлы». Не питая ни малейших иллюзий относительно «демократической» природы сирийских мятежников-суннитов, падение «друга» Путина с точки зрения Латвии можно только приветствовать. Это значит, что ось диктаторов – Пекин, Москва, Тегеран, Пхеньян – ослабла. Даже если мы не можем говорить о большей стабильности после падения режима Асада, это неоспоримое поражение этой оси в глобальной борьбе с демократией. Именно так следует воспринимать происходящее в Сирии. Эта победа мятежников дает дополнительный стимул другим противникам недемократических режимов – сначала в Грузии, в некотором смысле также в Белоруссии и даже в России».

И далее обозреватель рассуждает: «Преждевременное суждение «будет еще хуже» характерно для латентных путинистов, поскольку антидемократическая, антизападная ось диктаторов основывает свое существование на том, что она прочно удерживает завоеванные под своей властью территории. Если их власть падет, то начнется хаос с непредсказуемыми последствиями. То, что они сами постоянно создают и инициируют хаос и неразбериху где-то еще, словно забыто».

«К сожалению, блок глобальной демократии, или условный Запад, не может никак консолидироваться для борьбы с этим внешним, принципиальным, глобальным врагом. Вместо этого западные политики ожесточенно борются друг с другом, - констатирует Б.Латковскис. - Не хочу принимать чью-либо сторону в этой борьбе, потому что все стороны слишком увлечены этой борьбой, однако хотелось бы надеяться, что участие новоизбранного президента США Дональда Трампа в церемонии открытия обновленного собора Парижской Богоматери и его переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским ознаменуют начало более глубокого взаимопонимания Трампа и Европы.

Если бы такое сближение произошло, если бы Трамп и Европа договорились о совместной борьбе против вышеупомянутой оси мировых автократов, то, возможно, не за горами тот день, когда однажды утром, открыв ленту новостей в Интернете, мы узнали бы, что путинский режим упал. Ядерный дамоклов меч, которым хозяин Кремля повесил над миром, снят. На данный момент это больше лишь обнадеживающие мечты, но неожиданно быстрое падение режима Асада показывает, что мечты иногда сбываются».