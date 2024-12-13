«Потому что я женщина!»: Эвика Силиня считает себя жертвой женоненавистников

"Такого от премьер–министра мы не ожидали!" — сокрушаются уже который день представители Объединенного списка. Поводом для их возмущения поведением Эвики Силини послужила ее реплика, произнесенная во время пленарного заседания Сейма в минувшую пятницу.

Когда на трибуну снова поднялся Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) и начал критиковать премьера, она крикнула из зала: "Только не захлебнись! Не подавись рвотой!" Этот окрик главы правительства был зафиксирован и в стенограмме пленарного заседания.

"Объединенные" подняли целую волну в социальных сетях, однако Эвика Силиня наотрез отказалась извиняться.

В среду вечером в прямом эфире LTV–1 глава правительства пояснила, что ее реплика, наделавшая столько шума, была своего рода попыткой прекратить выпады в адрес премьера и министров, которые звучали из уст оппозиционных политиков.

"Три дня, что продолжались дебаты по бюджету, мы были вынуждены слушать все эти необоснованные обвинения. Я тоже только человек и вправе выразить свои эмоции", — пояснила Эвика Силиня, отметив, что ее реплика прозвучала после того, как Смилтенс в очередной раз заявил, что она не способна руководить правительством.

"Я руковожу правительством уже второй год, за это время было принято два бюджета, поэтому мне непонятны подобные заявления", — добавила премьер.

Она предположила, что столь негативная реакция на ее выкрик из зала объясняется именно тем, что она женщина. Иными словами, по мнению женщины Силини, если бы эти слова ("Не подавись рвотой!") произнес мужчина, то столь бы бурной реакции не последовало…

Так или иначе, но по наблюдением Э. Силини, после таких ее резких "пожеланий" в адрес Смилтенса оппозиция "успокоилась" и уже личных выпадов в адрес членов правительства себе не позволяла.

Поясним, что регламент работы Сейма запрещает выступающему на трибуне "общаться с залом", то есть обращаться к сидящим в зале депутатам, обмениваться репликами. А вот из зала в адрес выступающего реплики и ремарки разрешены, и слуги народа, а также, как мы видим, даже премьер, этим правом частенько пользуются.

Только премьера и министров, в отличие от депутатов, нельзя пригласить на ковер мандатной комиссии Сейма и начать дело о нарушении кодекса депутатской этики.