История Браже и русскоязычного таксиста Александра получила продолжение. Довольной глава МИД, похоже, не осталась

Дата публикации: 18.12.2024
Многодневная история о поездке министра иностранных дел Байбы Браже с таксистом «Bolt», которой говорил только на русском языке, похоже, дошла до своего финала.

Судя по всему, полностью довольной Браже не осталась.

Ранее министр рассказывала о том, как ей пришлось говорить с чат-ботом, который, похоже, не слишком активно сопереживал министерской горечи по поводу русского языка в латвийском такси. Теперь же ей удалось обсудить ситуацию с живым представителем компании.

«Вкратце. Сегодня вечером мне позвонил представитель «Boltapp» и в дружеском общении на латышском языке извинился за алгоритмы чата службы поддержки, а также сообщил, что водитель был из Украины, поэтому не знает латышского языка.

Я еще раз подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком общения», - указала она.

Как сообщалось, на днях министр иностранных дел Латвийской Республики Байба Браже выразила свое недовольство и пожаловалась в таксомоторную компанию «Bolt» на русского таксиста, который (по её словам) не говорил на английском, французском, украинском, голландском или немецком языках.

