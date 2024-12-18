Многодневная история о поездке министра иностранных дел Байбы Браже с таксистом «Bolt», которой говорил только на русском языке, похоже, дошла до своего финала.

Судя по всему, полностью довольной Браже не осталась.

Ранее министр рассказывала о том, как ей пришлось говорить с чат-ботом, который, похоже, не слишком активно сопереживал министерской горечи по поводу русского языка в латвийском такси. Теперь же ей удалось обсудить ситуацию с живым представителем компании.

«Вкратце. Сегодня вечером мне позвонил представитель «Boltapp» и в дружеском общении на латышском языке извинился за алгоритмы чата службы поддержки, а также сообщил, что водитель был из Украины, поэтому не знает латышского языка.

Я еще раз подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком общения», - указала она.

Īsumā. Šovakar mani sazvanīja @boltapp pārstāvis un laipnā saziņā latviešu valodā atvainojās par klientu servisa čatboksa algoritmiem, kā arī informēja, ka šoferis ir no Ukrainas, tāpēc nezinot latviešu valodu. Vēlreiz uzsvēru, ka krievu valoda nedrīkst būt vienīgā saziņas valoda https://t.co/rhIZxf8TOy — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 18, 2024

Как сообщалось, на днях министр иностранных дел Латвийской Республики Байба Браже выразила свое недовольство и пожаловалась в таксомоторную компанию «Bolt» на русского таксиста, который (по её словам) не говорил на английском, французском, украинском, голландском или немецком языках.