Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не верю, что США выйдут из НАТО» - новый командующий Латвийской армией 4 1254

Политика
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Не верю, что США выйдут из НАТО» - новый командующий Латвийской армией

Самый высокопоставленный военный Латвии Каспарс Пуданс прокомментировал высказывания новоиспеченного президента США.

Недавно утвержденный Сеймом командующий Национальными вооруженными силами ЛР Каспарс Пуданс в эфире ТВ-24 прокомментировал реплику Дональда Трампа в одном из интервью, что США могут и выйти из НАТО.

По мнению генерала, эти слова новоизбранного президента США следует воспринимать, как своего рода призыв, побуждение союзников думать о бюджете обороны, больше вкладывать сил и средств в коллективную оборону.

"Если США хочет конкурировать с Россией, быть глобальной мировой державой, то не стоит искать, создавать какие-то другие организации, а лучше использовать имеющуюся структуру", - уверен К. Пуданс, который признался, что не верит в возможный выход США из НАТО.

Но даже если бы это и произошло, то существует еще и двухстороннее, многостороннее сотрудничество с союзниками, от которого США не собирается отказываться.

Говоря о ситуации с безопасностью и возможном военном конфликте, генерал Пуданс заметил: "Сегодня мы говорим не о том, произойдет ли что-то, а о том, когда это произойдет".

Также по теме: Чтобы понравиться Трампу, Латвии надо где-то найти от 550 до 850 миллионов евро

×
Читайте нас также:
#армия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео