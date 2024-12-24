Недавно утвержденный Сеймом командующий Национальными вооруженными силами ЛР Каспарс Пуданс в эфире ТВ-24 прокомментировал реплику Дональда Трампа в одном из интервью, что США могут и выйти из НАТО.

По мнению генерала, эти слова новоизбранного президента США следует воспринимать, как своего рода призыв, побуждение союзников думать о бюджете обороны, больше вкладывать сил и средств в коллективную оборону.

"Если США хочет конкурировать с Россией, быть глобальной мировой державой, то не стоит искать, создавать какие-то другие организации, а лучше использовать имеющуюся структуру", - уверен К. Пуданс, который признался, что не верит в возможный выход США из НАТО.

Но даже если бы это и произошло, то существует еще и двухстороннее, многостороннее сотрудничество с союзниками, от которого США не собирается отказываться.

Говоря о ситуации с безопасностью и возможном военном конфликте, генерал Пуданс заметил: "Сегодня мы говорим не о том, произойдет ли что-то, а о том, когда это произойдет".

Также по теме: Чтобы понравиться Трампу, Латвии надо где-то найти от 550 до 850 миллионов евро