Неработающее колесо обозрения в Риге. Мэр Кирсис разводит руками

Политика
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Неработающее колесо обозрения в Риге. Мэр Кирсис разводит руками

Желающим посмотреть на Ригу с высоты колеса обозрения останется только продолжать этого хотеть, ведь это колесо какое-то время вращаться не будет. В эфире TV24 мэр Риги Вилнис Кирсис разъяснил ситуацию.

Как получается, что этот объект нельзя принять как обычное сооружение? Все из-за того, что в строительстве участвует санкционированный из-за украинской войны олигарх? Означает ли это автоматически, что колесо обозрения не может быть введено в эксплуатацию?

«Все приходят и спрашивают об этом город. Но на самом деле город не имеет прямого отношения к этому проекту. В прошлом созыве город сдал в аренду эту землю под этот проект, к тому же я тогда голосовал против, но тогдашнее правительство проголосовало за», - оправдывается Кирсис.

«Это частный проект, поэтому мне неудобно оправдываться за частного инвестора, с которым у города нет связи!», - говорит председатель столичной думы.

В то же время мэру понятно, что в вопросе есть некоторые проблемы, и это будет уже вопросом государственного уровня, потому что «мы ведь не следственное учреждение, которое занимается санкционными делами».

Нет ли плана просто выкупить этот проект, чтобы он больше не принадлежал тому олигарху? Кирсис поясняет, что земля принадлежит городу, но город отдал ее в долгосрочную аренду сроком на 30 лет.

«Общественность может быть недовольна, если мы заплатим им за выход из этого контракта. Остается только смотреть, как будут развиваться события!»

#вилнис кирсис #рига
Редакция BB.LV
(1)
  • А
    Андрей
    27-го декабря

    "я - не я и лошадь не моя"?!

    27
    0

