«Европа попала между двумя жерновами. Потрясения будут слишком велики» - Пиебалгс

«Америка слишком важна как стратегически, так и экономически», — сказал бывший комиссар Европейского Союза по энергетике Андрис Пиебалгс в дискуссии в программе «Клуб национальных интересов» TV24, говоря о будущей экономической ситуации в Европе в 2025 году и энергетическом секторе.

«Адаптация к Америке означает отход от Китая. Это вполне понятно, и это означает, что цены растут еще и потому, что, например, Китай может поставлять много относительно дешевых материалов. Если вы продолжите те же отношения с Китаем, то у вас возникнут проблемы с Америкой, которая является рынком сбыта. Так что Европа фактически находится между двумя большими жерновами, и мы должны найти лучший способ действовать», — цитирует Пиебалгса издание LA.LV.

На вопрос ведущего TV24 Пиебалгс ответил: «Я думаю, что в ближайшие пять лет стабильности не будет. Политической стабильности не будет. Надеюсь, лет через пять она появится в той или иной форме. Таким образом, Европа будет выглядеть иначе, чем была до сих пор, потому что ожидаемые потрясения слишком велики», — считает Пиебалгс. Кроме того, он добавил, что ситуация кардинально меняется, не так, как было раньше, когда она колебалась то вправо, то влево.