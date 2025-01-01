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«Европа попала между двумя жерновами. Потрясения будут слишком велики» - Пиебалгс 6

Политика
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
«Европа попала между двумя жерновами. Потрясения будут слишком велики» - Пиебалгс

Бывший комиссар Европейского Союза по энергетике Андрис Пиебалгс утверждает, что скоро Европа будет выглядеть совершенно иначе, чем до сих пор.

«Америка слишком важна как стратегически, так и экономически», — сказал бывший комиссар Европейского Союза по энергетике Андрис Пиебалгс в дискуссии в программе «Клуб национальных интересов» TV24, говоря о будущей экономической ситуации в Европе в 2025 году и энергетическом секторе.

«Адаптация к Америке означает отход от Китая. Это вполне понятно, и это означает, что цены растут еще и потому, что, например, Китай может поставлять много относительно дешевых материалов. Если вы продолжите те же отношения с Китаем, то у вас возникнут проблемы с Америкой, которая является рынком сбыта. Так что Европа фактически находится между двумя большими жерновами, и мы должны найти лучший способ действовать», — цитирует Пиебалгса издание LA.LV.

На вопрос ведущего TV24 Пиебалгс ответил: «Я думаю, что в ближайшие пять лет стабильности не будет. Политической стабильности не будет. Надеюсь, лет через пять она появится в той или иной форме. Таким образом, Европа будет выглядеть иначе, чем была до сих пор, потому что ожидаемые потрясения слишком велики», — считает Пиебалгс. Кроме того, он добавил, что ситуация кардинально меняется, не так, как было раньше, когда она колебалась то вправо, то влево.

#политики #мнения
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Комментарии (6)

  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    часов назадГУР: дроны Magura уничтожили не один, а два российских вертолета в Крымувот такой шут Россией и правит

    0
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    часов назадГУР: дроны Magura уничтожили не один, а два российских вертолета в Крыму

    0
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    Такие шуты и правят в Брюсселе

    6
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    Kakoito piebelgs govno.

    6
    9
  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    Могу только одно сказать , Путин дурак который начал войну даже ни зная что делать, долбаёб ебанутый придурок и тут ни чего с русскими ни связано, он просто лох... Russia drugaja

    4
    36
  • MI
    Marija Ivanova
    2-го января

    « цены растут еще и потому, что, например, Китай может поставлять много относительно дешевых материалов» -это конечно топовый перл в золотой фонд цитат элит можно отправлять

    39
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