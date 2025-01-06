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Почему не уволили шефа airBaltic Гаусса? Есть три версии 1

Политика
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Почему не уволили шефа airBaltic Гаусса? Есть три версии

Премьер снова говорит о плохой коммуникации, а министр сообщений критикует не председателя правления airBaltic, а председателя совета авиакомпании.

Много шума и... ничего. Итак, как уже сообщалось, после доогих дискуссий коалиция решила "не трогать" многолетнего шефа airBaltic Мартина Гаусса.

И хотя министр экономики Виктор Валайнис заявил, что он и его политическая сила - Союз зеленых и крестьян, - остаются при своем мнении о необходимости снять Гаусса с должности, всем было очевидно, что... ничего председателю правления авиакомпании не грозит.

В роли адвоката Гаусса и всего руководства авиакомпании выступила премьер Эвика Силиня. Она отметила, что объявленная отмена рейсов затронет не так уж много людей, к тому же отмена рейсов - это постоянная практика всех авиакомпаний.

При этом глава правительства снова пожурила airBaltic за плохую коммуникацию с обществом - мол, нужно было лучше все народу разъяснить и тогда бы удалось волну возмущения погасить.

Значит ли это, что головы снова не полетят? Скорее всего, "кого-то найдут" и, вероятнее всего, уволят. Под ударом вместо Гаусса может оказаться председатель совета airBaltic Клавс Васкс.

Во-первых, потому, что его заявления полностью противоречили заявлениям Гаусса. Васкс, напомним, говорил о необходимости очередных государственных вложений в авиакомпанию, когда как Гаусс сегодня заверил, что он и правление не собирались просить деньги у государства.

А во-вторых, с членами совета "разобраться" политикам легче, чем с членами правления. Ведь совет утверждается и снимается с должности решением акционерного собрания, которое контролируется государством в лице министерство сообщений. И министр сообщений Каспарс Бришкенс сегодня после заседания коалиции заявил, что "неполностью удовлетворен работой господина Васкса". Он, судя по всему, и будет принесет в жертву.

Почему же в итоге решили не трогать Гаусса? Основных версий три:

Первая - министр Бришкенс мог убедить коллег по правительству, что снятие немецкого специалиста с должности именно сейчас может затормозить или вообще прервать переговоры со стратегическим инвестором - по слухам, этим инвестором как раз выступает германская Lufthansa.

Вторая причина - смена руководства якобы может сильно снизить ликвидность компании, что опять-таки негативно отразится на стоимости акций, которые должен приобрести стратегический инвестор. Это снизит оценочную стоимость акций и при первичном публичном предложении на бирже.

И третья версия - у господина Гаусса весьма крепкие политические тылы. То есть кто-то из правящих его сильно защищает и оберегает. Нельзя исключить, что все три версии "сработали" одновременно.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го января

    От чего же не быть тылам. Это сколько бабосов перекачали из бюджета по карманам. Такая простая схема- за деньги бюджета покупаем самолеты, потом сдаем их в аренду, но деньги с аренды, только меньшая часть возвращается в Айр балтик, а остальное идет мимо кассы в фирмы посредники, консультанты и т.д. в итоге убытки. Снова идеи в и из бюджета берем новые деньги качаем по той же схеме, и так пока бюджет не кончится. Всем понятно, сидеть не кому.

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