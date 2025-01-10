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СМИ: выступивший на RT преподаватель «Turība» уже прочувствовал последствия своих слов 2

Политика
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
СМИ: выступивший на RT преподаватель «Turība» уже прочувствовал последствия своих слов

Преподаватель «Turība» Грег Симонс, выступивший на находящемся под санкциями канале «Russia Today», был незамедлительно уволен.

Монолог Симонса на канале Russia Today на английском языке ранее ошеломил евродепутата от Латвии Рихарда Колса.

В рамках интервью Симонс поставил под сомнения свободу и демократию стран Запада, а также подверг критике усилия этих стран по сдерживанию России.

Симонс также назвал военную помощь Запада Украине «абсурдным» актом. Он также раскритиковал санкции против России и Ирана, заявив, что они были введены потому, что эти страны не являются «послушными вассалами», каковым является Европейский союз.

Все это, конечно, с энтузиазмом восприняла ведущая программы «Russia Today», которая начала свое интервью с Симонсом словами: «А вы не боитесь общаться с российскими СМИ?»

Последствия интервью не заставили себя ждать. «Turība», по информации, имеющейся в распоряжении журналистов Jauns.lv, немедленно прекратила трудовые отношения с преподавателем.

#пропаганда #политики
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Комментарии (2)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го января

    из ГосАкт СС СР за декабрь 2024 Со 02 декабря 2024 года Посольство США в Латвии прекращает свою деятельность по выдаче виз и переносит её в Стокгольм по положениям Ништатского Мирного Договора (1721) и Советско-германских договоров и соглашений от 1939 года, по которым Прибалтика была выкуплена у Шведской Короны и Германского Рейха за золотую валюту Союзом ССР и Российской Империей с оптацией из Прибалтики орденского населения Тевтонского ордена в Швецию - как перешедшего под опеку Шведской Короны, как акт уважения США суверенитетов Союза ССР и признания США принадлежности Прибалтики как безусловных и бесспорных советских территориальных владений и приобретений.

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    2
  • Д
    Дед
    10-го января

    Согласно латвийской конституции у каждого есть право на убеждения и свобода слова, только там не сказано, что будет у тебя сразу свобода от работы и всеобщее порицание, за неправильные мысли и слова.

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