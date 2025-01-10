Преподаватель «Turība» Грег Симонс, выступивший на находящемся под санкциями канале «Russia Today», был незамедлительно уволен.

Монолог Симонса на канале Russia Today на английском языке ранее ошеломил евродепутата от Латвии Рихарда Колса.

В рамках интервью Симонс поставил под сомнения свободу и демократию стран Запада, а также подверг критике усилия этих стран по сдерживанию России.

Симонс также назвал военную помощь Запада Украине «абсурдным» актом. Он также раскритиковал санкции против России и Ирана, заявив, что они были введены потому, что эти страны не являются «послушными вассалами», каковым является Европейский союз.

Все это, конечно, с энтузиазмом восприняла ведущая программы «Russia Today», которая начала свое интервью с Симонсом словами: «А вы не боитесь общаться с российскими СМИ?»

Последствия интервью не заставили себя ждать. «Turība», по информации, имеющейся в распоряжении журналистов Jauns.lv, немедленно прекратила трудовые отношения с преподавателем.