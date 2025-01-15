«Это фиаско, Хосам!» – экс-депутат Сейма о ситуации с ценами на лекарства

Одно из главных событий нового года – это реформа цен на рецептурные медикаменты. Народ потуги министра здравоохранения Хосама Абу Мери пока не оценил, о чем свидетельствуют и собранные в рекордные сроки (менее чем за сутки!) более 10 тысяч подписей граждан ЛР в поддержку отмены платы «за обслуживание» рецепта в аптеке.

Активное участие в сборе подписей принимал и бывший депутат Сейма Андрей Клементьев («Латвия на первом месте» – «Вместе для Латвии»), который прокомментировал для «Сегодня НЕДЕЛЯ» ситуацию в латвийской системе здравоохранения.

За что же взимается плата?!

– Честно говоря, сама реформа – о чем, кстати, предупреждали и представители фармацевтической отрасли – оказалась очень странной. Фактически вся реформа заключалась в том, чтобы ввести потолки наценок для оптовых баз медикаментов и для аптек, а заодно и ввести пациентский сбор – 75 евроцентов – за обслуживание рецепта в аптеке. То, с какой скоростью были собраны теперь уже 16 тысяч подписей за отмену этой платы, говорит о том, что эти платежи были совершенно непродуманными, они абсурдны по большому счету. За что пациент платит 75 центов (а государство доплачивает аптеке «свои» 75 центов)? За то, что аптекарь откроет компьютер и посмотрит на электронный рецепт или перенесет данные с бумажного рецепта на компьютер? Это же полный абсурд! Причем если больному выписали три рецепта, то тогда ему придется заплатить 2,25 евро!

Нужно снижать налоговые ставки

– Судя по утверждениям представителей аптек, никакого существенного снижения цен на медикаменты нет и не предвидится! Если Абу Мери хочет реально создать единый рынок медикаментов в Балтии, то он должен для начала снизить НДС на лекарства, который у нас самый высокий в регионе – 12%. Заметим, что в Литве ставка НДС на медикаменты составляет 9%, а в Эстонии – 5%. Вопрос о снижении ставки НДС на лекарства рассматривается уже более 10 лет, а воз и ныне там – все упирается в нежелание Минфина снижать возможную доходную базу в казну. Теперь глава Минздрава что-то там бормочет о том, что, может быть, удастся снизить ставку налога в следующем году. Но, как говорится, свежо предание…

Вместо того чтобы ломать существующую систему ценообразования, министру здравоохранения следовало бы заняться выбиванием средств на увеличение квот на медуслуги. Сейчас запись к некоторым врачам и на операции идет уже на конец 2025-го или даже на начало 2026 года! То есть это уже очереди на год… Медики бьют тревогу: выделенных средств явно не хватает и вместо ожидаемого улучшения доступности медуслуг эта самая доступность, напротив, ухудшится. Напомню: на увеличение квот было выделено дополнительно 30 миллионов – это капля в море с учетом общих расходов на здравоохранение.

Полный провал…

– У меня вообще создалось ощущение, что министр слабо ориентируется в системе, которой он руководит, плохо знает организацию здравоохранения… В общем, он явно «не тянет» на этом посту. Тому свидетельством и эпопея со строительством нового корпуса инфекционной больницы при Восточной больнице. Там до заключения договора на строительство дело и не дошло, много вопросов и неясностей и по поводу второй очереди нового корпуса больницы им. Страдыня. Самое обидное – на все это уже выделены европейские деньги, но мы даже не в состоянии их освоить!

Я проработал 24 года в комиссии Сейма по социальным делам и могу вам сказать, что с каждым годом ситуация в системе здравоохранения только ухудшалось. Увы, Хосам Абу Мери тоже внес свою лепту в ухудшение ситуации. Завершая же тему реформы цен на лекарства, хочется воскликнуть: «Это фиаско, Хосам!».

– Поскольку собрано необходимое количество подписей, то скоро эта инициатива – об отмене платы за обслуживание рецепта – поступит в Сейм. И что дальше? Неужели депутаты поддержат эту народную инициативу?

– На сей счет у меня особых иллюзий нет: правящее большинство не решится что-либо менять в уже принятой системе. Хотя вполне можно было бы поручить правительству изменить правила Кабмина и остановить эти необоснованные поборы с пациентов!

Куда «пропало» социальное государство?

– Вы уже упомянули о том, что почти четверть века работали в комиссии Сейма по социальным делам. Как бы вы прокомментировали недавнюю инициативу партии «Прогрессивные» о повышении пособий и пенсий?

– Хотел бы напомнить, что я был одним из тех депутатов прошлого Сейма от оппозиции, которые инициировали целый ряд исков в Конституционный суд по поводу размера социальных выплат. Суд полностью признал нашу правоту и потребовал от правительства пересмотреть систему начисления и размера социальных пособий. И что же? Власти подошли к этому вопросу, как всегда, формально – размер базовых пособий был увеличен, но незначительно. К тому же случилась настоящая пандемия инфляции, и пособия снова стали просто смехотворными.

Что касается заявлений нынешних парламентариев о необходимости поднять пенсии и пособия, то пока это всего лишь благие намерения: никакой конкретики не прозвучало. О каких именно пособиях идет речь? Насколько их планируется увеличить? Откуда брать деньги на увеличение пособий и минимальных пенсий? Когда эти изменения могут быть приняты? На данный момент это скорее похоже на предвыборную риторику…

Реальность такова, что хотя в преамбуле к Конституции говорится о социальном государстве, Латвия далека от принципов социальной справедливости, она отстала от других стран Балтии не только в экономической сфере, но и в социальной. И я пока не вижу никаких признаков того, что правительство Силини готово что-то менять. Называются различные приоритеты, но среди этих приоритетов социальная сфера не значится…

Игорь ВИКТОРОВ