Латвия готова предоставить один патрульный корабль для защиты подводных кабелей - Силиня

Латвия готова предоставить один патрульный корабль для начатой НАТО миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Она высоко оценила результаты встречи лидеров стран НАТО в Хельсинки, подчеркнув, что новая миссия по защите подводных кабелей значительно укрепит общую безопасность Балтийского моря.

По словам Силини, в этой миссии «каждая страна будет участвовать со своими технологиями», а окончательное количество задействованных средств станет известно в ближайшем будущем.

Как сообщалось ранее, во вторник на встрече лидеров стран НАТО, граничащих с Балтийским морем, генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале новой миссии НАТО по защите подводных кабелей в Балтийском море. Миссия будет называться "Baltic Sentry" («Балтийский страж») и включать в себя использование различных средств, включая фрегаты, морские патрульные самолёты и небольшую флотилию беспилотных плавательных аппаратов для «усиленного наблюдения и сдерживания».

Объявляя о новой миссии, Рютте отметил, что более 95% интернет-трафика обеспечивается через подводные кабели, а 1,3 миллиона километров кабелей ежедневно поддерживают финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США (9,8 триллиона евро).

«Во всём альянсе мы наблюдаем элементы кампании, направленной на дестабилизацию нашего общества через кибератаки, попытки убийств и саботаж, включая возможный саботаж подводных кабелей в Балтийском море», — заявил генеральный секретарь НАТО.

Рютте подчеркнул, что противники НАТО должны знать, что альянс не допустит атак на его критически важную инфраструктуру, добавив: «Мы сделаем всё возможное, чтобы ответить на такую угрозу, чтобы видеть, что происходит, и принять дальнейшие меры, чтобы это не повторилось».

Он отказался назвать точное количество кораблей, которые могут быть задействованы в миссии, отметив, что их количество может варьироваться от недели к неделе: «Мы не хотим, чтобы наш противник стал умнее, чем он уже есть».

«Мы будем использовать все имеющиеся у нас возможности как альянса», — добавил он, уточнив, что будут применяться также дистанционно управляемые транспортные средства и беспилотные летательные аппараты.

Президент Литвы Гитанас Науседа, участвовавший во встрече, заявил журналистам, что Литва направит на миссию корабли и вертолёты, однако не уточнил их количество.

В заявлении НАТО говорится, что продолжительность миссии не будет разглашена.

Встреча в Хельсинки состоялась после нескольких инцидентов в Балтийском море, когда из-за предполагаемых действий российских диверсантов была повреждена критически важная подводная инфраструктура.

В это же время, когда Рютте встречался в Хельсинки с лидерами восьми стран Балтийского региона, польский государственный телеканал TVP сообщил, что судно, принадлежащее так называемому «теневому флоту России», было замечено вблизи газопровода, соединяющего Норвегию и Польшу.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече, в которой участвовали лидеры Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Германии и Швеции, но более подробную информацию он не предоставил.

«Это ещё раз подтверждает, что мы способны координировать свои действия в этом регионе, найти общий язык», — заявила премьер-министр Силиня на пресс-конференции во вторник после заседания правительства, добавив, что «это также даёт хорошее решение, привлекая НАТО на уровне генерального секретаря, чтобы найти дополнительные инструменты для обеспечения нашей безопасности».