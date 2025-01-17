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«Может, для вас 75 центов и не деньги»: почему Сейм сохранил «аптечный налог» 1

Политика
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
«Может, для вас 75 центов и не деньги»: почему Сейм сохранил «аптечный налог»
ФОТО: Freepik

Вчера был не самый успешный день для сеймовской оппозиции. Все инициативы от оппозиционных депутатов были отклонены.

Плата за рецепт

Так, депутаты фракции "Стабильности!" попытались через поправки в Закон о фармации отменить "аптечный налог" — плату за обслуживание рецепта, которая введена с этого года в рамках реформы ценообразования лекарств.

Напомним, что с января начала действовать новая система регулирования наценок на рецептурные медикаменты. Глава Минздрава Хосам Абу Мери уверяет, что реформа позволит в целом снизить цены на рецептурные медикаменты по итогам года на 15–20%. Произойдет ли это — пока неизвестно. Но чтобы компенсировать аптекам возможные убытки плата за обслуживание рецепта введена уже сейчас — 75 центов за каждый рецепт. В правилах кабмина это названо оплатой за фармацевтичное обслуживание, хотя это не совсем соответствует действительности. Во–первых, и до 1 января, то есть до запуска реформы, фармацевт консультировал пациента по поводу приема того или иного медикамента, а во–вторых, если мы говорим о рецептурных лекарствах, то все рекомендации больному должен был дать врач. Если уж и брать за обслуживание, то при покупке нерецептурного медикамента, когда действительно бывает нужна консультация аптекаря.

Так или иначе, но этот своего рода "аптечный налог" вызвал волну возмущения жителей — не случайно за сутки (рекорд!) на портале manabalss.lv было собрано 10 тысяч подписей в поддержку инициативы об отмене этой платы за обслуживание рецепта. Вчера оппозиция попыталась ускорить процесс отмены "аптечного налога".

"Мне только что пришло очередное сообщение на мобильный: "Только что был в аптеке. Три рецепта, то есть три раза по 0,75 евро". Возможно, что два евро для зеленых крестьян или для "Нового Единства" — это не деньги, а вот для многих людей это существенно!" — сказал с трибуны Сейма руководитель фракции "Стабильности!" Алексей Росликов. Ему оппонировала депутат от "Нового Единства" Зане Скуиня–Рубене: "Я действительно горда тем, что Министерство здоровья занялось этим вопросом (наценок на лекарства), который не решался на протяжении 20 лет. Что же касается этих 75 центов, то мы на заседании комиссии по социальным делам об этом говорили многократно: что эта плата за "отоваривание" рецепта была всегда, но она была заложена в цену лекарства, а теперь все прозрачно и чтобы люди видели, как образуется цена на медикамент в аптеке, это все отображено в чеке".

Никакого "третьего пола"

В итоге сеймовское большинство поправки "Стабильности!" отклонило. Такая же участь постигла и проект дополнений в конституцию, подготовленный депутатами "Латвии на первом месте".

Депутаты от этой оппозиционной фракции предложили внести в преамбулу к Сатверсме пояснение, что государство признает только два пола — мужской и женский, и не намерено поощрять появление в стране каких–то других полов. Представляя эти поправки в Сатверсме, лидер фракции Айнарс Шлесерс обратил внимание на распространяющуюся в Европе (и не только) тенденцию, когда появляются какие–то другие, неведомые гендерные виды, и в результате размывания консервативных ценностей под сомнения ставится то, что раньше было само собой разумеющимся. "Теперь нам говорят, что семья — это, в отличие от брака, вовсе и не союз мужчины и женщины. Теперь мы видим, что мужчина участвует в соревновании женщин по боксу, поскольку он вдруг почувствовал себя женщиной… Пусть каждый чувствует себя кем хочет, но мы на государственном уровне должны зафиксировать, что есть только два пола — мужской и женский. Все, точка!" — заявил с трибуны А. Шлесерс.

Это выдуманная проблема?

В свою очередь, депутат Агнесе Краста, выступая от имени всей фракции "Нового Единства", призвала оппозицию не заниматься предвыборным популизмом и не пытаться превратить конституцию в… Тик–Ток. Депутат утверждала, что это надуманная проблема и инициаторам данных предложений следует "прекратить играться с главным законом страны".

Зато Сейм вчера поддержал передачу на рассмотрение по существу в профильные комиссии сразу трех народных инициатив: об отмене необходимости оформлять OCTA на машины, которые не используются в дорожном движении, о том, чтобы сделать День Лачплесиса официальным выходным, праздничным днем, и о том, чтобы лишать госфинансирования те партии, члены которых нарушают конституцию.

Также парламентарии поддержали передачу в комиссию Сейма предложений депутатов от трех коалиционных партий о том, чтобы разрешить медикам неотложки в целях самообороны для отражения нападения применять газовые баллончики.

#цены на лекарства
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    17-го января

    Если представить, что лекарство стоит 7.50 без налога и добавочной стоимпости, то эти 7.50 это уже 10% наценка, а если цена ниже, то и того выше! Я понимаю, что аптеки сегодня ради прибыли разве что колой не торгуют еще, а так там других товаров для здоровья что бы повысит прибыльность бизнеса хватает. Мне вот очень интересно, реально ли если не эти 75 центов, то аптека не выгребает заплатить все расходы на ее содержание? Ну давайте продавцам на кассах доплачивать за обслуживание ленты еще, и консультантам в строительном, когда они со склада привозят что-то. Что это за дичь вообще, никак не могу понять

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