Ринкевич ведет Латвию в ад. То ли дело Ланга! Новые откровения Херманиса

Президент Латвии Эдгар Ринкевич при всей своей очаровательности ведет Латвию в ад. То ли дело «дерусификаторша» Ланга, которая многим сильно не нравится, но делает очень полезные для страны вещи.

Такое мнение в социальных сетях озвучил известны театральный режиссер Алвис Херманис.

«От всего сердца – я очень удивлен абсолютной неспособностью столь многих людей отделить свою личную антипатию к таким персонажам, как Трамп или та же Ланга, от тектонических позитивных изменений, которые принесли эти протагонисты.

Ну, кажется, что может быть более элементарным для понимания — часто хорошие вещи происходят из-за действий людей, которые нам лично не нравятся. Возможно, природа даже устроена таким образом, что радикальные позитивные революции провоцируются именно якобы деструктивными и агрессивными людьми.

У нас в стране общество обычно радуется всяким ухоженным, милым и симпатичным Валдисам Домбровскисам, Стакисам и Ринкевичам, которые мило смотрятся на селфи и потихоньку ведут нас всех в ад», - написал он.

Отметим, ранее Херманис указывал, что блокирует всех, кто приравнивает «дерусификаторшу» Лангу к нацистам.