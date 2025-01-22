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Ринкевич ведет Латвию в ад. То ли дело Ланга! Новые откровения Херманиса 3

Политика
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Ринкевич ведет Латвию в ад. То ли дело Ланга! Новые откровения Херманиса

Президент Латвии Эдгар Ринкевич при всей своей очаровательности ведет Латвию в ад. То ли дело «дерусификаторша» Ланга, которая многим сильно не нравится, но делает очень полезные для страны вещи.

Такое мнение в социальных сетях озвучил известны театральный режиссер Алвис Херманис.

«От всего сердца – я очень удивлен абсолютной неспособностью столь многих людей отделить свою личную антипатию к таким персонажам, как Трамп или та же Ланга, от тектонических позитивных изменений, которые принесли эти протагонисты.

Ну, кажется, что может быть более элементарным для понимания — часто хорошие вещи происходят из-за действий людей, которые нам лично не нравятся. Возможно, природа даже устроена таким образом, что радикальные позитивные революции провоцируются именно якобы деструктивными и агрессивными людьми.

У нас в стране общество обычно радуется всяким ухоженным, милым и симпатичным Валдисам Домбровскисам, Стакисам и Ринкевичам, которые мило смотрятся на селфи и потихоньку ведут нас всех в ад», - написал он.

Отметим, ранее Херманис указывал, что блокирует всех, кто приравнивает «дерусификаторшу» Лангу к нацистам.

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36

Комментарии (3)

  • JL
    Janina LV
    22-го января

    Мария, а где тогда новости для СМИ брать, если местечковых клоунов не публиковать?

    4
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    Janina LV
    22-го января

    мне было бы интересно почитать что за Ригой в Латвии творится. Может какие-то выставки в музеях проходит. А то этот хэйт спич только грусти нагоняет.

    3
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    22-го января

    Вот бы уже журналисты BB этого старого звездуна с этой неугомонной старухой заблокировали! Кому надо, найдут их в соцсетях со всеми остальными клоунами.

    36
    0

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