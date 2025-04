Your browser does not support the video tag.

Телеграм-канал «Посольство США в Латвии» на русском языке бодро заработал 31 октября прошлого года и стыдливо замолчал после 6 декабря. В Телеграм-канале рассказывалось о событиях в США (празднование Дня благодарения) и в Латвии – например, о работе информационного центра США в Даугавпилсе, об изменениях в выдаче иммиграционных виз и прочее. Все по-русски. На портале появились видео, где посол США Кристофер Робинсон и пресс-атташе посольства США Джули обращались к латвийской публике на русском языке. Последняя новость вышла 6 декабря – в ней рассказывалось, что посол США Робинсон посетил реабилитационный центр для детей с нарушениями подвижности и особыми потребностями по всей Латвии. В среднем на канале появлялось по 2-3 новости в неделю. Пока с заявлением не выступил МИД Латвии. «МИД заявляет, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке», - написали в аккаунте министерства в сети Х. Американскому послу досталось и от евродепутата от Латвии Рихарда Колса (нацблок): «Посольством США в Риге создан официальный Телеграм-канал только на русском языке, в котором посол США обращается к гражданам Латвии на русском языке! Это какой-то новый тип «стратегического партнерства»?». По его словам, сейчас акцент делается на русском языке в Латвии, что недопустимо, даже постыдно. Отметим, что высказывания Колса и МИДа это еще цветочки. Урожай ядовитых ягодок в соцсетях принесли активные граждане. Вот, например, одно из обращений к послу США: “Это невообразимая пощечина латышам со стороны этого посла. Свинья. Он должен уехать. Негодяй». Не удивительно, что в итоге американский посол Робинсон решил воздержаться от общения на родном языке трети населения Латвии. В Латвии дипломату проще молчать, чем говорить по-русски.

