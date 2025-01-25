Baltijas balss logotype

После выволочки от латвийского МИДа посол США «забыл» русский язык 4

Политика
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
ФОТО: Valsts kanceleja

Телеграм-канал «Посольство США в Латвии» на русском языке бодро заработал 31 октября прошлого года и стыдливо замолчал после 6 декабря.

В Телеграм-канале рассказывалось о событиях в США (празднование Дня благодарения) и в Латвии – например, о работе информационного центра США в Даугавпилсе, об изменениях в выдаче иммиграционных виз и прочее. Все по-русски.

На портале появились видео, где посол США Кристофер Робинсон и пресс-атташе посольства США Джули обращались к латвийской публике на русском языке.

Последняя новость вышла 6 декабря – в ней рассказывалось, что посол США Робинсон посетил реабилитационный центр для детей с нарушениями подвижности и особыми потребностями по всей Латвии.

В среднем на канале появлялось по 2-3 новости в неделю. Пока с заявлением не выступил МИД Латвии.

«МИД заявляет, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке», - написали в аккаунте министерства в сети Х.

Американскому послу досталось и от евродепутата от Латвии Рихарда Колса (нацблок):

«Посольством США в Риге создан официальный Телеграм-канал только на русском языке, в котором посол США обращается к гражданам Латвии на русском языке! Это какой-то новый тип «стратегического партнерства»?».

По его словам, сейчас акцент делается на русском языке в Латвии, что недопустимо, даже постыдно.

Отметим, что высказывания Колса и МИДа это еще цветочки. Урожай ядовитых ягодок в соцсетях принесли активные граждане. Вот, например, одно из обращений к послу США: “Это невообразимая пощечина латышам со стороны этого посла. Свинья. Он должен уехать. Негодяй».

Не удивительно, что в итоге американский посол Робинсон решил воздержаться от общения на родном языке трети населения Латвии. В Латвии дипломату проще молчать, чем говорить по-русски.

#сша #русский язык
7
63

Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    26-го января

    Боюсь отрыгнется этим, кто устроили ту выволочку.

    3
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Хапнет стопарь и вспомнит.

    2
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    официальный язык на территории СС СР - русский. Посол получит нагоняй от Советских

    5
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    "...Ах Моська! Знать она сильна что даёт на слона." Не смешно это! Не смешно.

    23
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео