Менгелсоне о о появившихся в Латвии узбеках: «Мы просили рабочих, которые помогают повышать ВВП, а не уровень чернорабочих»

Растущее число узбеков в Латвии вызывает опасения относительно потенциальных рисков безопасности. Обеспокоенность вызывает большое количество иммигрантов из Узбекистана, где доминирующей религией является ислам. В прошлом году в Латвию иммигрировали почти 30 000 узбеков.

В программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 президент Латвийского Красного Креста Лига Менгелсоне отмечает, что в прошлом работодатели выражали желание иметь возможность нанимать гастарбайтеров в Латвии, больше всего такое желание проявили фабрики и заводы, где зачастую не хватает рабочих рук.

«Вопрос в том, работают ли приезжающие узбеки на фабриках, которые действительно производят какую-либо добавленную стоимость? Если это просто подсобный рабочий, то вопрос в том, действительно ли он делает то, что должен делать», — говорит Менгелсоне.

Она отмечает, что иммигранты обязаны вернуться на родину по истечении определенного периода времени для повторной регистрации.

«Насколько важно выдать это разрешение, столь же важно вернуться и зарегистрироваться в своей стране. Процесс отличается, когда, как из Индии и других странах, люди приезжают учиться, а затем куда-то исчезают», — отмечает Менгелсоне.

Менгелсоне, говоря о трудовых мигрантах в Латвии, подчеркивает, что это проблема со многими последствиями, указывая на то, что большое количество иммигрантов может оказывать влияние на использование языка.

«Мы очень строго требовали от работников, которые также помогли бы нам повысить наш валовой внутренний продукт (ВВП), а не только уровень чернорабочих». Неужели среди них много IT-специалистов и программистов? Я так не думаю», — говорит Менгелсоне.