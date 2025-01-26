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Менгелсоне о о появившихся в Латвии узбеках: «Мы просили рабочих, которые помогают повышать ВВП, а не уровень чернорабочих» 4

Политика
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Менгелсоне о о появившихся в Латвии узбеках: «Мы просили рабочих, которые помогают повышать ВВП, а не уровень чернорабочих»
ФОТО: Valsts kanceleja

Растущее число узбеков в Латвии вызывает опасения относительно потенциальных рисков безопасности. Обеспокоенность вызывает большое количество иммигрантов из Узбекистана, где доминирующей религией является ислам. В прошлом году в Латвию иммигрировали почти 30 000 узбеков.

В программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 президент Латвийского Красного Креста Лига Менгелсоне отмечает, что в прошлом работодатели выражали желание иметь возможность нанимать гастарбайтеров в Латвии, больше всего такое желание проявили фабрики и заводы, где зачастую не хватает рабочих рук.

«Вопрос в том, работают ли приезжающие узбеки на фабриках, которые действительно производят какую-либо добавленную стоимость? Если это просто подсобный рабочий, то вопрос в том, действительно ли он делает то, что должен делать», — говорит Менгелсоне.

Она отмечает, что иммигранты обязаны вернуться на родину по истечении определенного периода времени для повторной регистрации.

«Насколько важно выдать это разрешение, столь же важно вернуться и зарегистрироваться в своей стране. Процесс отличается, когда, как из Индии и других странах, люди приезжают учиться, а затем куда-то исчезают», — отмечает Менгелсоне.

Менгелсоне, говоря о трудовых мигрантах в Латвии, подчеркивает, что это проблема со многими последствиями, указывая на то, что большое количество иммигрантов может оказывать влияние на использование языка.

«Мы очень строго требовали от работников, которые также помогли бы нам повысить наш валовой внутренний продукт (ВВП), а не только уровень чернорабочих». Неужели среди них много IT-специалистов и программистов? Я так не думаю», — говорит Менгелсоне.

#мигранты
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Комментарии (4)

  • MiU
    Made in USSR
    26-го января

    Вот так у нас везде: сапоги тачает пирожник, а хлеб печёт сапожник. Почему-то многие чинуши глубоко уверены, что слово "продукт" в аббревиатуре ВВП означает что-то материальное, что-то типа "товар". Блин... Какая детская наивность... ВВП - это сумма СДЕЛОК!!! СДЕЛОК, а не произведённых товаров. Приехал к нам вот такой вот "эмигрант" и начинает тратить заработанное, то есть - совершать сделки. ВВП, разумеется - растёт. Решил он, например, купить в Латвии автомобиль в лизинг. Приобрёл, типа... Платить ему за неё ещё, скажем, три года, а ВВП уже щёлкнул. На полную сумму договора (т.е. - сделки). И так далее... ВВП - это не создаваемый продукт. Скажите это чинушам, чтобы не позорились. :)

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  • JL
    Janina LV
    26-го января

    Какая муть, кто обязан вернуться на родину по истечении определенного периода времени для повторной регистрации? Какая повторная регистрация и где? Они получают рабочие визы, и приезжают к определенному работодателю. Если работник нормальный, работодатель оформляет по истечению визы новое разрешение. Зачем им выезжать, это не сезонный рабочий. Сезонный рабочий получает разрешение на сезон, потом либо уезжает либо ищет новое рабочее место в Латвии

    7
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го января

    Вот и жрите

    12
    0
  • СВ
    Старый Ватник
    26-го января

    Лютый пздц. :) страна вымирает, а эти люди хотя бы будут платить ПВН что это женщина получала зарплату.

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