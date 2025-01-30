Нужно быть готовыми к любым угрозам - командующий Земессардзе

Дата публикации: 30.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нужно быть готовыми к любым угрозам - командующий Земессардзе
ФОТО: LETA

Латвия должна быть готова к любым угрозам, заявил в интервью журналу Ir новый командующий Земессардзе Айвар Крюков, отвечая на вопрос о том, насколько реально российское вторжение в одну из стран Балтии в ближайшие годы, пишет ЛЕТА.

«Завтра мы будем лучше, чем вчера. (...) Государство выполнило все необходимые условия, чтобы мы были более готовы, и мы продолжим это делать — как в плане защиты границы, так и в оснащении подразделений. Чем лучше мы становимся с каждым днём, тем меньше вероятность такого сценария, - сказал Крюков. - Мы никогда ничего не можем исключать, но всегда должны быть готовы. Как я уже говорил, важно быть инновационными, экспериментировать, искать лучшие решения и не бояться пересматривать ранее принятые решения».

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что нападение России на страну НАТО могло бы быть не полномасштабным, а в форме провокации или гибридной атаки, командующий полностью согласился с таким вариантом развития событий.

«Эти атаки уже происходят, и мы делаем всё возможное. Например, сейчас, после разрывов морских кабелей, присутствие НАТО в регионе было увеличено. Если говорить о территории Латвии, здесь присутствуют представители половины стран-участниц НАТО. У нас есть огромное количество сенсоров — это солдаты на местах. Если что-то происходит, все страны сразу знают, что происходит здесь. Это скорость. Это уверенность. Это не 2014 год, когда задавались вопросы: действительно ли что-то произошло в Крыму или нет? Кто такие «зелёные человечки»? Такие сценарии больше невозможны, потому что мы находимся в совершенно иной информационной среде. Мы наготове, у нас есть присутствие, и мы лучше понимаем свои возможности», — подчеркнул военный.

Он отметил, что любое провокационное вторжение России в страну НАТО стало бы основанием для задействования 5-й статьи Альянса: «Именно поэтому мы готовы уже сегодня, были готовы вчера и будем готовы завтра».

Отвечая на вопрос о том, как и когда может завершиться война в Украине, Крюков отметил, что многое зависит от нескольких факторов. «Где сейчас находятся США в своей позиции, где находится Европа и каковы реальные возможности самой Украины? Эти три столпа определяют дальнейшее развитие событий, - сказал он. - Украина доказывает, что готова сражаться и не сдастся. Мы должны её поддерживать, как делали это до сих пор, и речи о передаче каких-либо территорий стране-агрессору быть не может».

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
