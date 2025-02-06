Латвия и страны Балтии в любой ситуации останутся близкими трансатлантическими партнерами США, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство») в ходе рабочего визита в США.

По ее словам, США подтвердили, что являются самым сильным партнером для стран Балтии и «говорят большое спасибо за то, что мы делаем как в сфере обороны, так и в плане поддержки Украины, а также внутреннего изменения различных политик в Европейском союзе (ЕС)».

Министр сообщила, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества стран Балтии и США, поддержки закупок вооружений из США и другие вопросы. «Ежегодно США выделяют странам Балтии определенную сумму на закупку вооружений, и начался новый цикл лоббирования», — пояснила Браже.

Она сообщила, что ведутся обсуждения по поводу Украины, но на данный момент она не может дать дополнительных комментариев, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями, и она не хочет строить догадки.

Министр подчеркнула, что задача Латвии и ее партнеров — внести максимальный вклад в создание мирного плана для Украины, однако необходимо понимать и оценивать, как это повлияет на общее евроатлантическое сотрудничество и как это повлияет на НАТО.

«ЕС придерживается единого мнения о поддержке Украины», — заявила Браже, подчеркнув, что любое соглашение относительно Украины на Мюнхенской конференции по безопасности должно сделать Украину сильнее и обеспечить перспективы как для членства в ЕС, так и для членства в НАТО.

Браже добавила, что в отношениях между ЕС и США были разные этапы. В то же время она уверена, что обе стороны останутся близкими трансатлантическими партнерами в любой ситуации.

Dear Congressman @RepJoeWilson, glad to bring you a special gift from Latvia 🇱🇻! We are in this together - standing up against the authoritarian axis in Ukraine 🇺🇦and around the world. pic.twitter.com/Lg5S9nRj0q — Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 6, 2025

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Браже вместе с другими главами МИД стран Балтии отправилась с рабочим визитом в США.

По данным МИД, целью визита является углубление отношений с США, в том числе в рамках НАТО, на региональном и двустороннем уровнях, а также обсуждение сотрудничества в поддержку Украины и сдерживания России.