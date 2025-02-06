Латвийские министры раскрыли свои приоритеты на этот год 1 860

Дата публикации: 06.02.2025
Премьер-министр Эвика Силиня провела встречи с семью министрами о приоритетах правительства на этот год, а также об уже выполненных задачах, сообщила советник премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере.

По словам Лидере, встречи с министрами еще продолжаются, и дата их завершения не определена. О том, когда и с какими выводами завершатся переговоры, будет сообщено.

Премьер-министр уже встретилась с министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере. В качестве приоритетов были выделены снижение административного бремени в сфере недвижимости, улучшение инвестиционной среды и правовое государствр, дружественное к детям.

Министр благосостояния Улдис Аугулис назвал главной задачей поддержку семей, а для министра культуры Агнесе Лаце важными направлениями деятельности являются поддержка киноиндустрии и содействие экспорту культуры.

Министр финансов Арвилс Ашераденс в качестве основных задач на год выделил продвижение проектов государственно-частного партнерства и развитие рынка капитала, сокращение бюрократии в сфере фондов и закупок ЕС, а также пересмотр расходов и внедрение бюджета, ориентированного на результат, в трех министерствах - финансов, экономики и сообщения.

Министр экономики Виктор Валайнис говорил о привлечении крупных инвесторов и увеличении инвестиций, сокращении бюрократии, особенно в сфере недвижимости и фондов ЕС, а также о развитии человеческих ресурсов путем предоставления навыков, необходимых на рынке труда.

Тем временем министр образования и науки Анда Чакша назвала ключевыми задачами внедрение модели финансирования школ "Программа в школе", развитие образования по интересам, предметов STEM и спорта, а также улучшение возможностей профессиональных школ и образования для взрослых.

Премьер-министр назвала главной задачей года для министра климата и энергетики Каспара Мелниса энергетическую безопасность - отключение от БРЭЛЛ и присоединение к единой европейской сети, а также поддержку использования солнечных батарей и аккумуляторов.

Премьер-министр пока не встретилась с семью министрами - министром обороны Андрисом Спрудсом, министром иностранных дел Байбой Браже, министром внутренних дел Рихардом Козловскисом, министром сообщения Каспаром Бришкенсом, министром здравоохранения Хосамом Абу Мери, министром умного управления и регионального развития Ингой Берзиней и министром земледелия Армандом Краузе.

