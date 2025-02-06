Ринкевич пошел по стопам Трампа: президент ЛР зовёт госслужащих явиться на работу

Дата публикации: 06.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич пошел по стопам Трампа: президент ЛР зовёт госслужащих явиться на работу
ФОТО: Valsts kanceleja

Как известно, новый президент США Дональд Трамп уже в первый день после вступления в должность подписал более сотни указов. В числе самых значимых был и указ, предписывающий федеральным чиновникам прекратить работу на удаленке и вернуться в офис.

Да, ковид уже давно закончился, а привычка выполнять служебные обязанности не выходя из дома — чуть ли не лежа на диване или сидя на кухне, осталась. Причем, как выяснилось, не только в Америке. Ушли на удаленку и не вернулись на очную работу и многие латвийские клерки.

На днях эту тему, видимо, под впечатлением от действий американского президента, высказался и глава латвийского государства. Он призвал госслужащих все–таки явиться на работу. Вчера эта тема была затронута и на традиционной встрече Эдгара Ринкевича с главой правительства.

Эвика Силиня, разумеется, поддержала президента и напомнила, что шефу Госканцелярии дано задание "вернуть людей на работу". "Это ненормально — не ходить на работу. Нормально — это работать очно, быть на работе", — в роли мистера очевидность выступила премьер, оговорившись, что решение об исключении из правил еще пока не готово. А именно: должно быть решение, что в особых случаях клерки могут работать из дома или работать из дома пару дней в неделю.

В свою очередь, президент, продолжая тему искоренения удаленки, бросил камешек и в адрес депутатов Сейма. Он напомнил, что до сих пор, спустя два года после завершения ковидной пандемии, частично удаленно или даже полностью удаленно проходят заседания отдельных комиссий Сейма. По мнению главы государства, слуги народа тоже должны работать очно — то бишь в здании парламента.

Ринкевич намекнул и на возможность сокращения числа госслужащих: "Сколько людей готовы работать очно, а сколько могли бы работать в частном секторе, где работников не хватает". Очевидно, что так президент готовит почву все–таки для сокращения госаппарата. Эксперты, представители работодателей, оппозиция давно требует сократить госаппарат минимум на 10–15% — и с учетом реальной необходимости сэкономить бюджетные средства, и с учетом электронизации функций, и с учетом уменьшения населения.

Впрочем, премьер уже неоднократно говорила, что такую оптимизацию она не поддерживает — видимо, боится в лице чиновников потерять преданный электорат.

Заметим, что зарплаты в госуправлении росли все последние годы. И странно слышать, что кого–то из клерков еще нужно уговаривать вернуться на работу в офис.

Автор - Абик Элкин
