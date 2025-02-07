В политических кулуарах уже несколько дней циркулируют слухи о том, что глава государства, встречаясь с лидерами сеймовских фракций, намекнул им на возможность "повторить указ номер 2". Именно так называлось решение Валдиса Затлерса о роспуске Сейма.

Ринкевич прогневался на парламентариев из–за того, что они уже почти два с половиной месяца не могут избрать президента Банка Латвии и якобы в сердцах пригрозил слугам народа увольнением.

Можем повторить

То, что этот слух соответствует действительности, вчера с трибуны Сейма подтвердил депутат Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте"): "Выглядит так, что сегодня голосов хватит, чтобы утвердить господина Казакса в должности. Но за него проголосуют вовсе не потому, что господин Казакс — хороший профессионал: Сейму страшно от роспуска Сейма, очень большая часть депутатов боится президентского гнева — что он распустит Сейм. Это главный момент".

Конечно, маловероятно, что опытнейший политик Ринкевич пошел бы на роспуск парламента из–за "кадрового вопроса", причем весьма второстепенного. Однако депутаты решили не рисковать.

Итак, в четверг депутаты не стали снова наступать на те же грабли и с третьей попытки, на безальтернативной основе, избрали–таки президента Банка Латвии — им стал Мартиньш Казакс, который предыдущие пять лет, до 21 декабря прошлого года, уже возглавлял это учреждение. Таким образом, он избран на второй срок.

И хотя часть парламентариев в дебатах "грозили" Казаксу тем, что он может быть смещен в должности уже Сеймом нового созыва, если не проявит себя, опять–таки сомнительно, что новый парламент, который приступит к работе в ноябре следующего года, займется "наездом" на президента Банка Латвии. Тем более что Банк Латвии играет лишь роль консультанта в вопросах макроэкономической политики правительства.

Да, он может немножко подтолкнуть коммерческие банки, например, к увеличению кредитования бизнеса, но приказать банкам в этом вопросе Казакс со товарищи не могут.

"Хоккеист без клюшки"

Вчера депутаты в ходе дебатов часто вспоминали слова самого Казакса о том, что он был, как "хоккеист без клюшки", то есть у него не было инструментов, чтобы повлиять на действия правительства. Едва ли сейчас у Казакса такая клюшка появится…

Так или иначе, но за избрание Казакса на второй срок вчера проголосовали аж 67 парламентариев, то есть конституционное большинство. Наряду с теми, кто обещал поддержать этого кандидата — депутаты "Нового Единства", "Прогрессивные", Национального объединения и Объединенного списка, — за Казакса проголосовали и многие "зеленые крестьяне". "Против" были депутаты от "Стабильности!", "Латвия на первом месте", а также по одному депутату от Союза зеленых и крестьян и Объединенного списка (ОС). Да, Дидзис Шмитс из ОС сразу же заявил, что за Казакса голосовать не будет.

Любопытно, что по этому вопросу вообще не голосовал глава комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Реирс — говорят, что у него уже давно возникли трения с руководством партии или, точнее, с тем крылом партии, которое возглавляет премьер Эвика Силиня.