Латвия успешно отключилась от российской электросети 5 1131

Политика
Дата публикации: 08.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия успешно отключилась от российской электросети
ФОТО: Global Look Press

Отключение стран Балтии от российской электросети прошло успешно, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации "Augstsprieguma tīkls" (AST) Лива Егере.

Страны Балтии сейчас работают в автономном режиме. Для присоединения к европейской энергосети операторы энергосистем стран Балтии - латвийская "Augstsprieguma tīkls", литовская "Litgrid" и эстонская "Elering" - одновременно начали тест на изолированную деятельность.

Электроэнергетические системы стран Балтии успешно отключены от контролируемой Россией системы энергоснабжения 8 февраля в 9:09, что не повлияло на потребителей, - система энергоснабжения в Латвии стабильна и надежна, отметили в компании.

Тест на изолированную работу является важным шагом в подготовке электроэнергетических систем к синхронизации с европейской зоной (CESA). В этот период энергосистема Балтии автономно контролирует частоту в энергосистеме.

Процесс синхронизации с сетями Европы планируется завершить 9 февраля примерно в 14:00.

Операторы систем передачи Балтии готовились к этому проекту более 15 лет, вложив масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры передачи, ее укрепление и приобретение новых технологий, необходимых для безопасной работы электроэнергетических систем.

В момент, когда синхронизация будет завершена, Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, охватывающей более 400 млн потребителей в 26 странах.

До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.

Присоединение к европейской сети обеспечит независимый, стабильный и надежный контроль частоты электроэнергетических сетей Балтии, а также повысит энергетическую безопасность в регионе, пояснили в AST.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го февраля

    Я считаю что этот день надо объявить государственным праздничным. Чуть поменьше, чем день независимости, но всё же. С факелами, свечками и тоскливыми суровыми мордами у милды. Всё как любится здесь в общем. 💪

    8
    1
  • aa
    aa aa
    8-го февраля

    Доброволтно отключаться от системы, с которой у тебя 14 мест контакта, системы, в которой не далеко от тебя работают три мощные атомные станции, системы, которая является по сути энергетическим кольцом (изчезни вдруг ЛЭП Латвии, Литва и Эстония от этого почти не пострадают), системы, которой ведает партнёр, который в энергетике не скомпрометировал себя зелёными галюцинациями -

    глупо, безответственно, вредно.

    Мне стыдно за наше руководство.

    117
    11
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    8-го февраля

    Но каждому понятно что европейскре электричество, даже если оно производится в Латвии на ГЭС построенных в СССР, обязательно должно стоить дороже чем проклятое синхронизированное с РФ. Вы ведь хотите демократического электричества? И думаю будем все вместе рады платить за него в 2-4 раза больше.

    106
    8
  • Д
    Дед
    8-го февраля

    80 лет хватало и синхронизации и надежности, а теперь подключившись к евросетям, точно заплатим дороже, а с надежностью еще, как попрет.

    112
    10
  • ЯО
    Яшка Одесский
    8-го февраля

    А теперь осталось "успешно" ждать повышения цен на электричество!

    139
    5
Читать все комментарии

