Страны Балтии сейчас работают в автономном режиме. Для присоединения к европейской энергосети операторы энергосистем стран Балтии - латвийская "Augstsprieguma tīkls", литовская "Litgrid" и эстонская "Elering" - одновременно начали тест на изолированную деятельность.

Электроэнергетические системы стран Балтии успешно отключены от контролируемой Россией системы энергоснабжения 8 февраля в 9:09, что не повлияло на потребителей, - система энергоснабжения в Латвии стабильна и надежна, отметили в компании.

Тест на изолированную работу является важным шагом в подготовке электроэнергетических систем к синхронизации с европейской зоной (CESA). В этот период энергосистема Балтии автономно контролирует частоту в энергосистеме.

Процесс синхронизации с сетями Европы планируется завершить 9 февраля примерно в 14:00.

Операторы систем передачи Балтии готовились к этому проекту более 15 лет, вложив масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры передачи, ее укрепление и приобретение новых технологий, необходимых для безопасной работы электроэнергетических систем.

В момент, когда синхронизация будет завершена, Литва, Латвия и Эстония присоединятся к крупнейшей в мире синхронной сети, охватывающей более 400 млн потребителей в 26 странах.

До сих пор страны Балтии были частью синхронной зоны, которую контролировала Россия.

Присоединение к европейской сети обеспечит независимый, стабильный и надежный контроль частоты электроэнергетических сетей Балтии, а также повысит энергетическую безопасность в регионе, пояснили в AST.