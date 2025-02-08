Эдгарс Ринкевичс не проработал на президентском посту еще и половины своего первого срока, но уже сейчас подал законодательных инициатив и предложений больше, чем все его предшественники за полный президентский срок.

Самая свежая инициатива, которая, правда, еще пока только готовится и не внесена в Сейм – о смягчении требований для запуска процедуры референдума.

В какой-то степени это революционное предложение от главы государства. Скорее всего, Сейм ее поддержит, но… не так быстро.

«Тайный» смысл инициативы президента

Уж совсем «придирчивые» политические наблюдатели усмотрели в этой идее-фикс Ринкевича еще и «тайный смысл»: попытку с помощью громкой инициативы отвлечь внимание и политиков, и избирателей от кризисной ситуации внутри правящей коалиции (правительства).

Но даже если это и так, суть инициативы от этого не меняется, и если она будет поддержана парламентом, то есть шанс, что народу «вернут» референдумы.

Примечательно, что о необходимости все-таки либерализовать законодательство о референдумах первым заговорил предыдущий глава государства – Эгилс Левитс. Однако, как это ни странно, правовед и эксперт по конституционному праву Левитс оказался крайне скуп на законодательные инициативы. Хотя если бы он вышел с такой громкой инициативой о пересмотре порядка запуска референдума, то, возможно, это бы повысило его шансы избраться на второй срок…

Испугались «разгула» демократии

Впрочем, вернемся собственно к самой инициативе Ринкевича и к сути вопроса.

В новейшей истории Латвии было проведено 8 референдумов, в том числе и столь значимый для сотен тысяч латвийцев референдум по поводу отмены «окон натурализации». Напомним, что на референдуме 1998 года большинство согласилось с принятыми поправками в Закон о гражданстве и в результате пройти натурализацию смогли все желающие неграждане, независимо от возраста и без всяких «квот».

В какой-то степени знаковым был референдум 2012 года – о втором государственном языке. И хотя референдум закончился заранее известным результатом – идея второго госязыка была отклонена, – правящие в ту пору политики очень испугались «разгула» демократии и ужесточили порядок запуска процедуры референдума.

А именно: уже на начальном этапе необходимо собрать подписи одной десятой части от количества избирателей – на данный момент это около 152-153 тысяч подписей! После вступления в силу этих поправок в закон – в 2014 году – никому не удалось даже приблизиться к этой планке.

То есть с референдумами в Латвии было покончено, поскольку собрать такое количество подписей граждан, имеющих право голоса, практически невозможно. Это и подтвердили многочисленные попытки запустить референдум.

Попытки, обреченные на провал

За прошедшие с момента последнего референдума 12 лет и оппозиционные политики, и общественные деятели выходили с разными инициативами для референдума – и об отмене налога на недвижимость на единственное жилье, и о внесении в Конституцию пункта о том, что семья – это союз мужчины и женщины, а также основанные на кровном родстве или усыновлении, если речь идет о семье с детьми…

Несколько раз предпринимались попытки запустить референдум «от народа» по роспуску Сейма. Но всякий раз не удавалось собрать даже половины от необходимого количества подписей!

Самым условно успешным был сбор подписей как раз за референдум по роспуску Сейма – тогда, в 2019 году, удалось собрать за роспуск 54 392 подписи! Больше никому из инициаторов сбора подписей не удавалось собрать даже 30 тысяч автографов избирателей!

Один способ влияния – выборы

Не нужно быть экспертом в области демократии и прав человека, чтобы прийти к выводу, что существующие требования об инициировании референдума, мягко говоря, недемократические и никак не способствуют усилению народовластия.

Фактически избирателям оставили лишь одну возможность влиять на власть – через выборы.

На законодательство же повлиять латвийцы могут минимально – путем сбора 10 тысяч подписей, к примеру, на портале manabalss.lv в надежде, что то или иное предложение «от народа» депутатам Сейма «понравится» и они дадут ему зеленый свет.

Справедливости ради отметим, что некоторые народные предложения таким образом все-таки принимаются Сеймом или частично принимаются. Но такой механизм, разумеется, не может заменить референдум.

Меньше подписей для референдума

Президент пока конкретные поправки в Закон о всенародном голосовании не внес, решив для верности провести консультации с парламентариями и с экспертами. Судя по всему, до конца февраля Ринкевич все-таки выйдет в Сейм со своей законодательной инициативой.

Уже сейчас ясно, что требования по запуску референдума не будут смягчены в отношении тех инициатив, которые затрагивают базовые принципы Сатверсме – это вопросы госязыка, территориальной целостности, роспуска Сейма, принципов парламентской республики…

Кто-то может возразить, резонно заметив, что народ имеет право высказываться и даже «покушаться» на «неприкасаемые» инициативы. Скорее всего, так и есть, однако едва ли в наше почти военное время власти пошли бы на подобные «вольности». Да и смысла нет позволять легко запускать референдум, зная, что через сам референдум провести ту или иную конституционную инициативу практически нереально – в нем за эту инициативу должны проголосовать не менее половины от имеющих право голоса!

По другим же вопросам для запуска референдума «планка» будет понижена – вероятно, для запуска референдума будет достаточно собрать или 75 тысяч, или даже 50 тысяч подписей граждан ЛР, имеющих право голоса.

Было бы разумно заодно и устранить некоторые совершенно странные различия в способе сбора подписей за запуск референдума. Так, если для запуска «народной» инициативы можно подписываться и электронно – через интернет-банк при наличии электронной подписи, то при сборе подписей против закона, приостановленного 34 депутатами Сейма, избиратели должны свою подпись поставить «мануально» – на участках сбора подписей в самоуправлениях. Абсурд!

Но ясно, что депутаты не будут торопиться с обсуждением и принятием президентской инициативы… Так или иначе, но Ринкевичс собирается сделать шаг в правильном направлении.