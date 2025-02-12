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«Это похоже на раздел Украины» - латвийская журналистка в шоке от переговоров Трампа с Путиным 5

Политика
Дата публикации: 12.02.2025
BB.LV
«Это похоже на раздел Украины» - латвийская журналистка в шоке от переговоров Трампа с Путиным

Журналистка Неллия Лочмеле выразила свое возмущение по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

По мнению Лочмеле, с Путиным не о чем говорить покуда войска РФ находятся на территории Украины.

«Если Путин хочет положить конец ужасной войне, которую он начал, пожалуйста, убирайтесь из Украины! Точка. Но нет, они начнут переговоры (за чашкой чая?) с Трампом.

Это похоже на раздел Украины на оккупационные зоны. Вот такие мы, «могущественные» США, братаемся с диктатором и самой большой угрозой НАТО», - указала она в своем микроблоге «Х», добавив к публикации слова Трампа.

Как сообщилось, Трамп заявил, что разговор с Путиным был «долгим и очень продуктивным», а также, что «переговоры об Украине начнутся немедленно».

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (5)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    13-го февраля

    тли еще будет, так что готовься к большим потрясениям, дурочка

    8
    0
  • A
    Anim
    13-го февраля

    Кого-то опять забыли спросить...

    46
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Сколько стоил пиар этой дуре и кто эту тупую статейку проплатили?

    97
    1
  • JL
    Janina LV
    12-го февраля

    Неллия Лочмеле плохо училась в школе. Когда проходили мировую историю, она занималась лингвистикой на последней парте. По разделу разных государств там примеров масса. Раздел Польши, Чехословакии. Ранее Александрийской империи, Римской империи, Израильского царства.

    80
    1
  • НС
    Николай Семёнов
    12-го февраля

    Вот когда америка занималась бандитизмом в Югославии и по всему миру, вешала Хуссейна, убивала неугодного ливийского Каддафи, наводила свой бандитский порядок в мире, то никто почему-то к ней санкции не применил и агрессором она не была, а вот когда Россия встала на защиту своих сограждан на Украине, которых 8 лет обстреливали и убивало бандитское стадо то все вдруг обосрались и срочно применили к России санкции по принципу "отморожу свои уши назло маме". Это говорит о том, что те, кого мы называем людьми, попросту дебильное стадо. Противно. Как можно уважать двуногих животных...

    119
    1
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