«Это похоже на раздел Украины» - латвийская журналистка в шоке от переговоров Трампа с Путиным

Журналистка Неллия Лочмеле выразила свое возмущение по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

По мнению Лочмеле, с Путиным не о чем говорить покуда войска РФ находятся на территории Украины.

«Если Путин хочет положить конец ужасной войне, которую он начал, пожалуйста, убирайтесь из Украины! Точка. Но нет, они начнут переговоры (за чашкой чая?) с Трампом.

Это похоже на раздел Украины на оккупационные зоны. Вот такие мы, «могущественные» США, братаемся с диктатором и самой большой угрозой НАТО», - указала она в своем микроблоге «Х», добавив к публикации слова Трампа.

Ja Putins grib izbeigt paša sākto briesmīgo karu, laipni lūdzu - izvācies no Ukrainas! Punkts. Bet nē, viņi sāks sarunas (pie tējas tases?) ar Trampu. Izskatās pēc Ukrainas sadalīšanas okupācijas zonās. Te nu esam, “varenā” ASV brāļojas ar diktatoru un NATO lielāko draudu. 🤦‍♀️ https://t.co/bjnWZGlrQX — Nellija Ločmele (@NellijaL) February 12, 2025

Как сообщилось, Трамп заявил, что разговор с Путиным был «долгим и очень продуктивным», а также, что «переговоры об Украине начнутся немедленно».