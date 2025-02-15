Средний возраст получателей такого государственного вспоможения — 75 лет, а созданию ВВП Латвии они уделили без года сорок лет.

Лукавая цифирь

Предыдущее правительство Артурса Кришьяниса Кариньша еще в 2022 году получило концепцию совершенствования пенсионной системы — однако рассмотрением на Кабинете министров это не увенчалось.

Нынешняя же премьерка Эвика Силиня, несмотря на то, что являлась в прошлом министром благосостояния, назначила сроком рассмотрения "мероприятий размера пенсий адекватного размера" — 30 октября 2026 года. То есть крайний срок полномочий нынешнего XIV Сейма. Самое смешное, что до этой даты предполагается только "направить их на рассмотрение"…

Среди материала, представленного на днях Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, обратила на себя внимание одна таблица. По ней получалось, что наибольшая группа пенсионеров (45%) имеет в месяц от 500 до 1000 евро. Вопрос лишь в том, что столь большой диапазон несколько не сочетался с предыдущими "вилками" — до 350 евро (16%), от 350 до 500 (31%).

Все же, наверное, человек с 600 евро в месяц может позволить себе существенно меньший объем товаров и услуг, чем тот, у которого есть 900, не так ли? А в нашем видении они не отличаются, одна группа. Впрочем, есть и счастливые 8%, которые имеют в месяц более 1000 евро.

То, какие деньги предстоит получать "свежим" пенсионерам, доказывает статистика прошлого года. Среди тех, кто вышел на пенсию в 2024–м, только 14% имеют более 1000 евро. Наиболее распространен все тот же диапазон в 500–1000 евро. Ну а средний размер между тем только 628,22 евро. При этом 12,5% выбрало опцию — отправиться на пенсию до срока, с учетом, что не будут получать ее в полном объеме.

Станем жить лучше — с 2029 года или все–таки с 2038–го?

Наше щедрое Министерство благосостояния, руководимое Улдисом Аугулисом (Союз зеленых и крестьян), разработало четыре сценария повышения пенсий, которые представило депутатам Сейма:

С 2029 года за каждый год стажа

С 2029 года за стаж до 1995 года и с 2032 года — за последующий период

С 2029 года "базовую пенсию" для всех поднять на 6% от среднего значения, а потом постепенно повышать раз в 3 года на 6%, пока она не достигнет 22% к 2038 году

С 2029 года — всем "базовую пенсию" поднять на 22% от медианы доходов

Если же говорить о сегодняшних размерах доплат к пенсиям, то в декабре 2024 года они исчислялись 1,62 евро. Стоимость двух пакетов бюджетного молока. Однако в будущем для лиц, проработавших, например, 40 лет, к 2050 году доплата может достичь фантастических 742 евро.

Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить государству. Самый щедрый вариант предусматривает направить на доплаты 3,5 миллиарда евро, что составит 3,5% от ВВП. Консервативный же сценарий обещает траты в размере 2,7 миллиарда и 2,7% ВВП. Разумеется, все это лишь предварительные подсчеты — кто знает, что там будет через четверть века…

— Мы ничего не решаем, мы — открываем дискуссию, — предупредил заинтересованные стороны глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян). По его словам, здесь пошли навстречу различным организациям пенсионеров ЛР. "Мне хотелось бы, чтобы людям с пенсиями стало лучше, а не отдельной категории — хуже. Конечно, вопрос финансово емкий".

Принцип справедливости

Государственный секретарь Минблага Ингус Аликис отметил со своей стороны, что в Латвии по–прежнему нет определения базовой пенсии. "В силу определенных причин…", как выразился чиновник, в стране средний размер пенсии составляет около 46% той зарплаты, которую ранее получал человек. При этом брутто — ведь с пенсионеров по–прежнему взимается подоходный налог.

А если ничего не делать, то в будущем — к 2062 году — произойдет и понижение по отношению к средней получке, до всего лишь 34%. В пенсионных делах вообще все заглядывают далеко… Тем не менее, чтобы приступить к решению столь серьезной проблемы, нужна "концептуальная решимость"!

— Вопрос — что делать в такой ситуации? — риторически произнес господин Аликис. Правительство в прошлом "в силу различных причин" не рассматривало повышения пенсий.

Латвийская пенсионная система, в которой будет введен элемент "базовой пенсии", должна остаться финансово и социально долгосрочной. "Возможно, и не до конца", — предупредил государственный секретарь.

А еще важно соблюсти и принцип справедливости — в чем сильно сомневаются различные группы пенсионеров. Хотя те, кто удовлетворен своими доходами в старости, убеждены — лучшей системы, чем латвийская, нет!

— Эта дискуссия не может быть вечной, мы должны поставить ее в рамки, — продолжил Андрис Берзиньш. На это государственный секретарь объяснил, что все государства, реформирующие свою пенсионную систему, не делают это "завтра к обеду". "Миллиард вот так достать невозможно", — объяснил чиновник (разумеется, если это не миллиард на военные расходы…)

Начать — быстрее, и с самых пожилых

Руководитель Латвийской ассоциации пенсионеров Айя Барча заметила, что большинство участников этой организации, "которые в свое время усердно трудились", в лучшем случае начнут получать доплаты только через 4 года, когда уже перешагнут 80–летний рубеж. А многие уже "переселятся в иной мир".

Поэтому, полагает госпожа Барча, которая до того много лет сама работала в Сейме — все нужно делать намного быстрей, и в первую очередь для наиболее возрастных пенсионеров.

— Базы данных есть, Агентство социального обеспечения может точно сказать, кому сейчас 80 лет.

С другой стороны, высказалась госпожа Барча, в Латвии есть "молодые люди" от 65 лет, которые выходят на пенсию, не обладая даже 20–летним стажем. Нужно информировать население, что ему будет причитаться! На это госсекретарь Аликис ответил, что обо всех нюансах начисления пенсий можно узнать на сайте ведомства (только на государственном и английском языках). Чиновник сказал: "У меня нет сигналов, что люди как–то манифестируют".

СЧАСТЛИВЫЙ ПЕНСИОНЕР

Примером достойной оплаты трудового стажа является пенсия самого председателя Комиссии по социальным и трудовым вопросам А. Берзиньша: за 2023 год он получил от Государственного агентства социального обеспечения платежей в размере 24 669,38 евро. То есть более 2000 евро в месяц брутто.

Плюсом — зарплата в парламенте, 71 523,08 евро, или чуть менее 6000 евро в месяц.

Из частного пенсионного фонда политик получил 2351,33 евро.