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Вместе до победы, ограничения для россиян и налоговые скидки: чем сегодня займутся в Сейме 3

Политика
Дата публикации: 20.02.2025
BB.LV
Вместе до победы, ограничения для россиян и налоговые скидки: чем сегодня займутся в Сейме
ФОТО: dreamstime

Ближайшие дни в Сейме пройдут под знаком трехлетней годовщины войны на Украине.

Сегодня на пленарном заседании планируется принять подготовленный комиссией Сейма по иностранным делам проект заявления латвийского парламента. В заявлении, в частности, говорится о том, что "агрессия против Украины — это не изолированная война, а глобальная угроза всеми миру и стабильности в мире".

В проекте заявления подтверждается поддержка Латвией интеграции Украины в ЕС и НАТО, также говорится о том, что все "оккупированные и незаконно аннексированные территории — Крымская автономная республика и Севастополь, а также части Донецкого, Херсонского, Луганского и Запорожского регионов, — принадлежат суверенному и территориально неделимому украинскому государству".

Авторы заявления настаивают на усилении санкций как в отношении Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В заявлении поддерживается скорейшее создание Специального Трибунала по привлечению к ответственности виновных в преступлениях против Украины.

Сейм в своем заявлении планирует подчеркнуть, что "Латвия стоит рядом с Украиной и ее народом и неустанно будет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою землю до победы".

А уже в понедельник, когда и исполнится ровно три года с момента начала войны, депутаты соберутся на внеочередное заседание парламента — планируется выступление спикера Сейма Дайги Миерини и премьера Эвики Силини. Также к латвийским парламентариям удаленно обратится спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

И другие вопросы

В повестке же дня сегодняшнего пленарного заседания и принятие в первом чтении поправок в целый ряд законов, связанных с созданием в стране новой структуры — центра кризисного управления.

В Сейме продолжится и рассмотрение президентских поправок, которые предусматривают освобождение от уплаты подоходного налога средств, которые работодатель выделил на медикаменты или на другие медицинские нужды для лечения работника или других лиц.

Также депутаты должны концептуально одобрить подготовленный "Новым Единством" законопроект, который запрещает гражданам России и Белоруссии приобретать в Латвии недвижимость. Напомним, что похожий законопроект предложило и оппозиционное нынче Национальное объединение, но профильная комиссия решила, что вариант, подготовленный премьерской партией, является более юридически корректным.

Проект "Нового Единства" предполагает и исключение из правил — запрет на покупку недвижимости не будет распространяться на тех обладателей российских и белорусских паспортов, которые проживают в Латвии на основании постоянного вида на жительства или имеют статус постоянного жителя ЕС.

Судя по всему, Сейм сегодня рассмотрит и предложение коалиционных депутатов об освобождении от уплаты налогов тех учащихся школ, профессиональных школ и техникумов, которые зарабатывают какие–то небольшие средства в рамках учебной предпринимательской деятельности.

Предполагается, что не нужно будет регистрировать хозяйственную деятельность и платить налоги с доходов до 3000 евро.

#заседание сейма
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го февраля

    бесплатно в леса Коми, лес рубить

    9
    0
  • VS
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Наше правительство должно взять по билету на аир Балтик и свалить, только налоги и подарить Украине и конечно 4 процентов на придурков гоняющих пару старых танков по лесам,,, какие идиоты гражданины Латвии, я просто в шоке, клоуны правят, хуторяне рабы

    25
    0
  • JL
    Janina LV
    20-го февраля

    Политическая импотенция - это когда запреты множатся, а толку всё равно ноль. 😏

    34
    0

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