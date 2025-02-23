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В Латвии обнаружили несколько десятков подозрительных должностных лиц 2

Политика
Дата публикации: 23.02.2025
LETA
В Латвии обнаружили несколько десятков подозрительных должностных лиц
ФОТО: Unsplash

В прошлом году государственные органы безопасности отказали 30 должностным лицам в доступе к государственной тайне, свидетельствуют годовые отчеты Бюро по защите Конституции (SAB) и Службы государственной безопасности (VDD).

SAB приняло девять решений об отказе в выдаче специального разрешения на доступ к государственной тайне, но ни одно уже выданное разрешение не было аннулировано.

В свою очередь, VDD приняло решение отказать в доступе к государственной тайне 21 лицу. В восьми случаях служба отказала в выдаче специального разрешения лицам, которые претендовали на него впервые, в 12 случаях доступ к государственной тайне был запрещен лицам, которые хотели продлить специальное разрешение, а в одном случае специальное разрешение должностному лицу было аннулировано по результатам внеочередной проверки, проведенной службой.

В качестве наиболее существенных рисков, выявленных в ходе проверок в 2024 году, SAB указало увлечение лиц азартными играми, чрезмерную задолженность или неясные финансовые операции, регулярные контакты или поездки в Россию, Беларусь, страны СНГ, Китай, наличие определенных негативных черт характера, а также предоставление ложных сведений или сокрытие информации в ходе проверки.

VDD также отказывало в доступе к государственной тайне по нескольким причинам. Как и в 2023 году, в прошлом году наиболее частыми причинами отказа в выдаче специального разрешения или его аннулирования были регулярные поездки в Россию или Беларусь, а также в другие страны, поддерживающие Россию, поддержание связей с рискованными лицами в России или Беларуси, а также контакты с пророссийски настроенными лицами.

Кроме того, доступ к государственной тайне был запрещен за поддержку агрессии России против Украины, связь с лицами, вовлеченными в преступную деятельность, и обоснованные подозрения в причастности самого кандидата к преступной деятельности.

В отчете VDD упомянуты и другие причины, по которым доступ был запрещен. Например, подозрительные финансовые операции и накопления неясного происхождения, зависимость от алкоголя, наркотиков, азартных игр или других веществ, психические расстройства, неэтичное, неадекватное, непредсказуемое или недостойное поведение.

#допуск к гостайне
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го февраля

    "неэтичное, неадекватное, непредсказуемое или недостойное поведение." очешуенные критерии. Под них попадают вообще все. Потому что, допустим, что такое "недостойное" поведение это вообще неизмеримо. А вот я считаю что у вас недостойное поведение и вообще у вас левый глаз чуть косит, поэтому идите нахер, вы человек второго сорта и не суйте своё рыло в наш избранный священный ряд. Ублюдки.

    17
    0
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    А кто руководит и кому подчиняется эта VDD? Где закон, по каким критериям допускаются и лишаются к государственной тайне?

    35
    1

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