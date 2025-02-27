Встать под гимн Украины в рижской школе! Что о резонансном случае говорят в самоуправлении, школе, политики?

Рижское самоуправление рассмотрит случай в Рижской средней школе № 71, где учитель истории заставлял детей вставать под гимн Украины.

Как сообщили в Рижской думе, самоуправление проинформировано о данном происшествии. В школе проводятся проверки, и были запрошены объяснения относительно данной ситуации.

Учитель в Риге включил гимн Украины и потребовал, чтобы русские дети встали. После того как старшеклассники проигнорировали педагога, он включил камеру на телефоне и сказал «Покажите свои истинные лица», — сообщил депутат Елгавской думы Андрей Пагор. pic.twitter.com/ohOFiE6MBG — Intoleranter💙 (@koelnnemez) February 26, 2025

Мероприятие в школе «Вместе к Победе» было посвящено «чествованию украинского народа, который борется не только за свою, но и за нашу свободу». 24 февраля в ряде латвийских школ и учреждений звучал гимн Украины. Как отмечает Рижская дума, во время исполнения любого гимна необходимо проявлять уважение.

В самоуправление не поступало жалоб от родителей школьников относительно проведения вышеуказанного мероприятия в школе.

Этот случай уже перешел в политическую плоскость. Некоторые политики просят министра образования и науки дать ответы на вопросы о том, какие нормативные акты определяют необходимость или обязательность исполнения государственного гимна Украины в государственных учебных заведениях Латвии и тому подобное.

Учитывая, что в настоящее время в правительстве нет министра образования и науки, просьба адресована премьер-министру Эвике Силине, которая находится на больничном.