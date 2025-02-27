Baltijas balss logotype

Встать под гимн Украины в рижской школе! Что о резонансном случае говорят в самоуправлении, школе, политики? 6

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Встать под гимн Украины в рижской школе! Что о резонансном случае говорят в самоуправлении, школе, политики?

Рижское самоуправление рассмотрит случай в Рижской средней школе № 71, где учитель истории заставлял детей вставать под гимн Украины.

Как сообщили в Рижской думе, самоуправление проинформировано о данном происшествии. В школе проводятся проверки, и были запрошены объяснения относительно данной ситуации.

Мероприятие в школе «Вместе к Победе» было посвящено «чествованию украинского народа, который борется не только за свою, но и за нашу свободу». 24 февраля в ряде латвийских школ и учреждений звучал гимн Украины. Как отмечает Рижская дума, во время исполнения любого гимна необходимо проявлять уважение.

В самоуправление не поступало жалоб от родителей школьников относительно проведения вышеуказанного мероприятия в школе.

Этот случай уже перешел в политическую плоскость. Некоторые политики просят министра образования и науки дать ответы на вопросы о том, какие нормативные акты определяют необходимость или обязательность исполнения государственного гимна Украины в государственных учебных заведениях Латвии и тому подобное.

Учитывая, что в настоящее время в правительстве нет министра образования и науки, просьба адресована премьер-министру Эвике Силине, которая находится на больничном.

#война рф и украины #школы
2
98

Комментарии (6)

  • 28-го февраля

    Что это за кадр , такой педагог?

    19
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го февраля

    Прибалтика с 1991 - Скотный Двор

    53
    1
  • VS
    Vad Sorry
    28-го февраля

    Только показывает как мы в талибан превращаемся, скоро такие будут говорить на колени и гимн запели а потом на мобильник и ни согласных в ссылку, интересно ему медаль дадут или уволят? Если кто то хочет минус поставить пожалуйста напишите своё мнение перед этим или минус будет записан как ваша беспомощность и нечего сказать

    81
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го февраля

    Ввести обязательное прослушивание гимна США. Учитель при этом должен стоять в рыжем парике и писаться от уважения.

    69
    0
  • VS
    Vad Sorry
    27-го февраля

    «чествованию украинского народа, который борется не только за свою, но и за нашу свободу» Мы что в северной Корее? У нас кто то ни свободен? Кто за нас борется? Кто то что то перенюхал? Как Украина борется за нашу свободу? Мы что ни свободны сейчас? Нас кто то захватил? Какой-то бред оправдывающий себя педагог несёт, уволить его за издевательство над школьниками. Если он хочет пометинговать мог пойти и в нерабочее время где-то на площади устраивать показательные поробощение школьников которые зависят от него и навязывание своего мнение насильно и ещё с издёвкой Я ни думаю что такие учителя нужны в наших школах, потом когда он всех опустит начнет ради помощи Украине к младшекласникам приставать, а потом если что ни так враг народа, куда мы вообще катится? Сейчас под лозунги у тех у кого есть сила можно народ зомбировать,,, если что ни так отмазка есть, у нас вообще есть законы в Латвии о правах человека? И как человек должен себя на работе вести? Смотрю тут новости что ни неделя какой-то педофил идёт в тюрьму потому что народ грузил и пользовался этим, такая сейчас тупая отмосфеоа сказал ты за Украину можешь весь класс на колени поставить, сказал за Россию 2 года тюрьмы, к такой демократии мы шли? Как говорится нагебай народ и грабь,,, быдло так как они думают когда заставляют угрожают снимают ещё на мобильный , как такой человек может быть учителем и чему он научит?

    98
    2
  • JL
    Janina LV
    27-го февраля

    Современное латышское образование: урок истории превращается в тест на политическую лояльность.

    116
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео