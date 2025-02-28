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Найти министра к понедельнику: среди претендентов учительница и футболист 2

Политика
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Найти министра к понедельнику: среди претендентов учительница и футболист
ФОТО: Valsts kanceleja

"Она сильно захворала", — признался министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в эфире программы Kas notiek Latvijā? на LTV, комментируя состояние здоровья премьера.

Да, как уже сообщалось, со среды Эвика Силиня находится на больничном, но, по словам главы Минфина, удаленно участвует в разных совещаниях по линии ЕС и НАТО.

Судя по всему, на работе она может появиться в понедельник, и именно к этому дню премьер хотела бы дождаться от партнеров фамилии претендентов на три вакантных поста — министров сообщения, благосостояния и образования.

Пока лишь "зеленые крестьяне" определились со своим кандидатом на пост главы Минблага — им, напомним, стал парламентский секретарь Минблага Рейнис Узулниекс.

Список желающих

"Новое Единство" среди возможных преемников уволенной Анды Чакшы на посту министра образования рассматривает трех депутатов Сейма — учительницу латышского языка Илзе Вергину, главу комиссии парламента по образованию Агиту Зариню–Стуре и футболиста Дависа–Мартиньша Даугавиетиса, который руководит сеймовской подкомиссией по спорту.

Нельзя исключать, что появится и еще какой–то кандидат на пост министра образования.

Самая сложная задача у "прогрессивных" — попытаться найти политического самоубийцу, то есть того, кто готов возглавить в нынешней ситуации Министерство сообщения.

В политических связях не замечен

По слухам, лидеры "прогрессивных" ищут такого смельчака не только среди своих однопартийцев, но и среди беспартийных профессионалов сферы транзита, логистики и транспорта. Предложить на пост министра именно профессионала в данной отрасли — это было бы самым правильным решением!

Во–первых, потому, что вывести из кризиса данную сферу под силу только крепкому профессионалу в данной сфере, особенно если он еще и обладает управленческим опытом. А во–вторых, людям не из политических кругов нечего терять — как говорится, не получится, так не получится — им же не баллотироваться.

В общем, ждем понедельника. Сами правящие надеются утвердить новых министров до 6 марта.

#правительство латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    28-го февраля

    Министр к понедельнику? Выбираем между тем, кто ставит двойки за экзамен по латышскому, и тем, кто бьёт мимо пустых ворот -это идеальные навыки для латвийской политики!

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  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    28-го февраля

    Я конечно не специалист но мне кажется что в этом уравнений перестановка слагаемых результат не поменяет.

    16
    0

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