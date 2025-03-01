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Лато Лапса простыми словами объяснил произошедший скандал на встрече Зеленского и Трампа 1

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Лато Лапса простыми словами объяснил произошедший скандал на встрече Зеленского и Трампа

Известный в Латвии публицист Лато Лапсо простым языком объяснил, что, как ему кажется, вчера произошло на скандальной встрече президентов США и Украины.

«Если очень кратко. Пришедший просящий говорит — дай! Я этого заслуживаю! Ему говорят - поклонись! Целуй мою руку! Тогда получишь. Проситель - иди в жпу! Мне и так полагается! Ему говорят – почему это полагается? Уже многое получил. Целуешься с нашими врагами! А теперь нам поклонись и наши руки целуй! Проситель - иди в жпу! Мне и так полагается! Ему говорят - нет, тогда сам иди в ж*пу!

Занавес опускается. Измерение членов завершено. Зрители разные, объекты восхищения тоже разные. Между тем, на фронте снова будут гибнуть люди, и не только завтра. А могли бы и не гибнуть», - написал Лапса в социальных сетях.

Как сообщалось, на совместной пресс-конференции президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. По информации американских СМИ делегацию Зеленского буквально выгнали из Белого дома.

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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    О, Лато Лапса опять объясняет «простыми словами» сложные вещи, но по факту – очередная попытка оправдать очередной цирк. Зеленский и Трамп – два актёра на одной сцене, только один играет жертву, а второй – всесильного спасителя

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