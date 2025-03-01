Лато Лапса простыми словами объяснил произошедший скандал на встрече Зеленского и Трампа

Известный в Латвии публицист Лато Лапсо простым языком объяснил, что, как ему кажется, вчера произошло на скандальной встрече президентов США и Украины.

«Если очень кратко. Пришедший просящий говорит — дай! Я этого заслуживаю! Ему говорят - поклонись! Целуй мою руку! Тогда получишь. Проситель - иди в жпу! Мне и так полагается! Ему говорят – почему это полагается? Уже многое получил. Целуешься с нашими врагами! А теперь нам поклонись и наши руки целуй! Проситель - иди в жпу! Мне и так полагается! Ему говорят - нет, тогда сам иди в ж*пу!

Занавес опускается. Измерение членов завершено. Зрители разные, объекты восхищения тоже разные. Между тем, на фронте снова будут гибнуть люди, и не только завтра. А могли бы и не гибнуть», - написал Лапса в социальных сетях.

Ja pavisam īsi.

Ieradies lūdzējs saka - dodiet! Man pienākas!

Šim saka - paklanies! Nobučo roku! Tad dabūsi.

Lūdzējs - dirst ejiet! Man tāpat pienākas!

Šim saka - kāpēc pienākas? Daudz jau esi dabūjis. Ar mūsu ienaidniekiem bučojies! A nu paklanies mums un nobučo roku!

Lūdzējs -… — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) February 28, 2025

Как сообщалось, на совместной пресс-конференции президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. По информации американских СМИ делегацию Зеленского буквально выгнали из Белого дома.