KNAB получил 30 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации

С начала предвыборного агитационного периода Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило в общей сложности 30 сигналов о возможных нарушениях агитации, в том числе 12 случаев возможного использования административного ресурса, сообщили агентству LETA в KNAB.

В настоящее время KNAB оценивает поступившую информацию. Пока что незаконные действия не были подтверждены.

Как сообщалось ранее, в Латвии предвыборный агитационный период перед муниципальными выборами начался 8 февраля и продлится до дня выборов – 7 июня.

В этот период агитаторам, средствам массовой информации и другим вовлеченным сторонам необходимо соблюдать установленные правила и ограничения, включая две новые нормы Закона о предвыборной агитации, связанные с использованием искусственного интеллекта в политической рекламе.

С начала агитационного периода политические организации, кандидаты в депутаты и другие агитаторы обязаны информировать общественность, если в предвыборной агитации используется искусственный интеллект.

Это означает, что опубликованные в интернете видеоролики и другие материалы агитационного характера, в создании которых применялись инструменты искусственного интеллекта, должны содержать четкое и однозначное указание на это.

Данное требование распространяется на все оплаченные агитационные материалы, независимо от среды их размещения, но не касается редактирования и написания текстов.

KNAB отмечает, что наиболее характерные манипуляции с искусственным интеллектом в предвыборной агитации могут включать синтезирование голоса кандидатов или добавление их изображений в фото- и видеоматериалы, создавая ложные разговоры или ситуации.

В связи с этим KNAB призывает избирателей критически оценивать информацию, доступную в публичном пространстве, и проверять ее достоверность.

Если агитатор не будет соблюдать вышеуказанные требования, KNAB вправе запретить дальнейшее размещение и распространение агитационного материала, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, до выборов запрещено использовать автоматизированные системы для создания фейковых или анонимных аккаунтов в социальных сетях для предвыборной агитации.

KNAB также напоминает, что в этот период действуют и другие ограничения, включая запрет на скрытую агитацию, наиболее узнаваемой формой которой является отсутствие указания на оплачивающего агитационный материал, а также запрет на использование административных ресурсов государственных и муниципальных учреждений для агитации.

Если у жителей возникают подозрения или в их распоряжении оказываются обоснованные сведения или доказательства возможных нарушений предвыборной агитации, KNAB призывает немедленно сообщать об этом. Это можно сделать анонимно через онлайн-платформу или мобильное приложение «Ziņo KNAB!», позвонив на телефон доверия 8000 2070 или отправив письмо на e-mail pasts@knab.gov.lv.