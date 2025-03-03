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Латвия может отравить войска на Украину 12

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Латвия может отравить войска на Украину
ФОТО: LETA

Латвия не исключает возможности отправки своих вооруженных сил с миротворческой миссией в Украину, однако приоритетом является национальная безопасность и национальные интересы Латвии, заявила в понедельник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Ссылаясь на онлайн-переговоры лидеров стран Балтии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Силиня сказала, что все больше намечаются попытки "сформировать коалицию доброй воли, в которой могли бы принять участие те страны, которые хотят и способны оказать дополнительную поддержку Украине".

В Латвии уже несколько месяцев бурно обсуждается возможность выдвижения солдат и офицеров ЛР на украинские позиции. Политики до сих пор комментировали возможность повоевать за Украину уклончиво.

Сегодня премьер Силиня отметила, что не исключена возможность того, что и Латвия может направить свои силы в Украину для поддержания мира, но при принятии решений национальная безопасность и национальные интересы Латвии будут на первом месте, и это понимают также все остальные страны, которые ведут эти переговоры.

Премьер отметила, что Латвия, например, все еще может предложить украинцам различные возможности обучения.

"У нас есть много других способов помочь украинцам. Этот вопрос надо рассматривать в стратегическом контексте, чтобы он никоим образом не противоречил интересам Латвии, которые стоят на первом месте", - сказала премьер, говоря о возможной отправке латвийских сил в Украину.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также отметил, что на совещании по оборонным вопросам в Лондоне прозвучал вопрос, например, об отправке европейских военных в Украину.

По его мнению, европейские военнослужащие могут быть отправлены в Украину только в том случае, если можно будет воспользоваться имеющимся у США потенциалом - как военным, так и экономическим.

#война в украине
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Комментарии (12)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го марта

    President Trump Ordered a "Pause" to all Military Aid to Ukraine halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/7-41-pm-est-14-minutes-ago-president-trump-ordered-a-pause-to-all-military-aid-to-ukraine

    ПОДТВЕРЖДЕНО: вся военная «помощь» США, которая еще не находится на территории Украины , ПРИОСТАНОВЛЕНА, включая оружие и боеприпасы, которые находятся в пути или на кораблях или самолетах, или ожидают в транзитных зонах в Польше или Румынии.  ВСЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО. На основании информации, полученной мной из различных источников, армия Украины остановится практически немедленно.

    7
    0
  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Какая она ни далекая

    19
    0
  • Д
    Дед
    3-го марта

    А наши дебилсы реально Латвию в блудняк втравят. Эти правители и правда войну с Россией на ровном месте разожгут.

    53
    0
  • A
    Anim
    3-го марта

    А почему Силиня,Табунс и НО в полном составе до сих не в окопах? Ау, поцреоты ссыкливые? 3,14здеть - не камушки ворочать? Да, уплюдки?

    54
    1
  • 3-го марта

    Каждый желающий при определённой процедуре может добровольцем отправится на Украину.И если судить по количеству добровольцев,не очень спешат из дикого гуся,превратится в петуха на гриле.Не успели оправится от покупки электричек,болтика и балтика,а тут ещё в войну решили вступить!Вывод один:-) держите карманы,прячьте кошельки,будут грабить!

    54
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го марта

    "Латвия может ОТРАВИТЬ войска на Украину"... Вы специально опечатались в заголовке или опять на модераторах экономите? Если специально - то правильно написали.

    81
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    3-го марта

    А вот собери-ка ВСЮ свою поганую кодлу из сраного сейма, и с самой же во главе чешите воевать за кого хотите твари! А народ в свои делишки не вмешивайте! Уж что-то сильно мне подсказывает, что ОБГАДИТЕСЬ вы очень быстро!

    115
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го марта

    Русские воюют за то,что бы жить как хотят,свободно....Мы же выбрали путь, что бы нам указывали как жить....

    94
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    3-го марта

    Любая страна старой европы, если речь встанет между Украиной и США, выберет США. Поэтому все эти заявления просто серый шум. Любая страна с первого дня может слать туда людей, какая разница, ну подумаешь меньше сыновей и меньше отцов в одной вымирающей стране будет. Все остальные похлопают и посадят эту страну за детский столик.

    79
    2
  • JL
    Janina LV
    3-го марта

    Латвийские власти так спешат послать войска на Украину, будто штраф за парковку в Риге можно оплатить чужими жизнями. А Силиня, похоже, решила, что НАТО - это же не про оборону, а про конкурс балтийских петухов - Кто громче рявкнет на Россию.

    105
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го марта

    Не подведи матушка! Нам нужны мёртвые варонисы с могилками в ряд. А то патриотическая дрочевальня на вафенсс уже давно протухла и не штырит в патриотизм. А тут как глянишь на свежачёк в землице под знамёнамёнами и сразу 100500 пунктов к латышкой идентичности. 💪

    82
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го марта

    знамёнамёнами-знамёнами.

    22
    0
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