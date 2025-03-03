Латвия может отравить войска на Украину

Латвия не исключает возможности отправки своих вооруженных сил с миротворческой миссией в Украину, однако приоритетом является национальная безопасность и национальные интересы Латвии, заявила в понедельник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Ссылаясь на онлайн-переговоры лидеров стран Балтии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Силиня сказала, что все больше намечаются попытки "сформировать коалицию доброй воли, в которой могли бы принять участие те страны, которые хотят и способны оказать дополнительную поддержку Украине".

В Латвии уже несколько месяцев бурно обсуждается возможность выдвижения солдат и офицеров ЛР на украинские позиции. Политики до сих пор комментировали возможность повоевать за Украину уклончиво.

Сегодня премьер Силиня отметила, что не исключена возможность того, что и Латвия может направить свои силы в Украину для поддержания мира, но при принятии решений национальная безопасность и национальные интересы Латвии будут на первом месте, и это понимают также все остальные страны, которые ведут эти переговоры.

Премьер отметила, что Латвия, например, все еще может предложить украинцам различные возможности обучения.

"У нас есть много других способов помочь украинцам. Этот вопрос надо рассматривать в стратегическом контексте, чтобы он никоим образом не противоречил интересам Латвии, которые стоят на первом месте", - сказала премьер, говоря о возможной отправке латвийских сил в Украину.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также отметил, что на совещании по оборонным вопросам в Лондоне прозвучал вопрос, например, об отправке европейских военных в Украину.

По его мнению, европейские военнослужащие могут быть отправлены в Украину только в том случае, если можно будет воспользоваться имеющимся у США потенциалом - как военным, так и экономическим.