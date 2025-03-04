Последний шанс на рестарт: правительство Силини и не тонет, и не всплывает

Еще 10 дней назад премьер объявила нечто вроде рестарта своего правительства и уволила трех министров, при этом четко заявив, что сферы ответственности партий менять не намерена.

То есть все три партии власти выдвигают кандидатов на те министерские посты, которые эти партии контролируют.

Ну очень долгое начало рестарта

Однако "прогрессивные" и 10 дней назад, и спустя еще несколько дней продолжали настаивать на том, что хотят встретиться отдельно с премьером и попытаться ее убедить в том, что нужно поменять сферы ответственности.

Иными словами, "прогрессивные" всячески отбивались от поста министра сообщения. Более того, и внутри партии "Прогрессивные" по этому вопросу случился раздрай — одни хотели все–таки выдвинуть кандидата на вакантный пост министра сообщения, другие "прогрессивные" уверяли, что можно заставить Силиню "поменять министерские портфели", а третьи полагали, что лучше тогда уже вообще отдать пост министра сообщения, ничего не прося взамен.

Силиня ставит вопрос ребром

Так или иначе, но пока "прогрессивные" официально кандидата на пост министра сообщения не назвали, и это вызвало, мягко говоря, недовольство премьера — она рассчитывала, что новых министров Сейм утвердит не позднее этого четверга, то есть 6 марта.

По слухам, Эвика Силиня предъявила партнерам ультиматум: если до вторника они не выдвинут кандидата на пост министра сообщения, то тогда премьер или "отдаст" портфель главы Минсообщения "зеленым крестьянам", или еще одно министерство получит "Новое Единство".

Недовольство слишком медленными действиями правящих политиков выразил и президент. По неофициальной информации, Ринкевич в телефонном разговоре с Силиней даже намекнул, что может публично призвать бывшую однопартийку, то бишь премьера, уйти в отставку и дать возможность сформировать новое правительство.

Терпение президента на пределе…

Свое негодование глава государства озвучил и публично. "На этой неделе правительство должно с собой разобраться и принять решения. После чего нужно будет смотреть, как еще в этом году помочь оборонной отрасли решить самые неотложные дела и думать об увеличении расходов на оборону. Это не так просто — решить и увеличить. Вопрос в том, откуда деньги брать", — заявил вчера в эфире ТВ–24 Эдгар Ринкевич.

Таким образом, президент не только призвал правительство Силини резко ускориться, но и дал "наказ" изыскать средства на увеличение оборонных расходов.

Напомним, что своего министра — министра благосостояния, — "зеленые крестьяне" уже выдвинули. Им стал парламентский секретарь Минблага и ближайший соратник теперь уже бывшего министра благосостояния Аугулиса Рейнис Узулниекс. Он уже давно в "теме" и сможет обеспечить преемственность.

"Новое Единство" в минувшие выходные тоже определилось с новым министром образования — на этот пост выдвинута опытная Даце Мелбарде, которая долгие годы руководила Минобразом, потом была избрана в Европарламент, а с весны прошлого года занимает пост парламентского секретаря МИДа.

А где наши "гарантии"?

Понятно, что "прогрессивные", прежде чем вновь возглавить очень взрывоопасное Министерство сообщения, хотят получить от премьера и партнеров ряд "гарантий".

Во–первых, "прогрессивные" будет настаивать на том, чтобы Силиня "уговорила" Союз зеленых и крестьян перестать блокировать "портовую реформу" в том виде, в каком ее хотят завершить "прогрессивные".

А именно: включить в управление Рижским и Вентспилсским портами представителей соответствующих самоуправлений, но с условием, что решающий голос принадлежит Министерству сообщения. Отметим, что "зеленые крестьяне" до сих пор не только возражали против такой реформы, но еще и не были согласны с тем, кого Минсообщения делегирует в правление Вентспилсского порта.

Второе требование "прогрессивных" — это предоставление определенных финансовых гарантий для продолжения реализации проекта Rail Baltica, включая и "рижский узел".

И, наконец, третье: "прогрессивные" хотят понять, что премьер и особенно министр финансов подразумевают под предложением реструктуризации "Латвияс дзелзцельш" с учетом того, что, как говорил министр финансов Ашераданс, "восточное направление не имеет перспективы". Значит ли это, что предприятие нужно чуть ли не ликвидировать, а рельсы в сторону России разбирать и продавать?

Едва ли "прогрессивным" подобный план, подразумевающий и сокращение оставшихся работников "железки", политически пойдет на пользу, особенно в свете грядущих выборов…

Кто же возглавит "убойное" министерство?

Впрочем, рискнем предположить, что в итоге "прогрессивные" примут своего рода ультиматум премьера и выдвинут кандидата в приемники Каспара Бришкенса. При этом "прогрессивные" свою "уступку" объяснят сложной геополитической обстановкой и необходимостью, как заявил Ринкевич, мобилизоваться правительству для того, чтобы укрепить оборону страны.

По слухам, хорошие шансы занять пост министра сообщения имеет опять–таки парламентский секретарь — правда, Министерства обороны, Атис Швинка! Неясно только, что он вообще знает о сфере сообщения. Возможно, он просто… профессиональный пассажир поезда.

Приоритеты понятны, непонятно, откуда брать на них деньги…

Понятно, что в действительности "кадровые вопросы" — это просто мелочи по сравнению с теми масштабными и главное финансово очень затратными задачами, которые стоят перед правительством, исходя из самого плана рестарта, который презентовала Эвика Силиня.

Только на увеличение оборонных расходов до 4% потребуется минимум 240 миллионов, на демографическую политику (разного рода пособия семьям с детьми) — порядка 150 миллионов, на поддержку кредитования (госгарантии) жилья в регионах и на строительство арендного жилья еще около 100 тысяч… Итого — полмиллиарда евро дополнительно! И это в условиях слабого роста экономики и низкой инфляции, что не дает возможности существенно пополнять казну!

P.S. Вчера партия "Прогрессивные" решилась выдвинуть на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку. Теперь его еще должен утвердить Сейм.