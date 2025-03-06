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Уголовный процесс экс-министра: услышав решение суда, Винькеле начала плакать 0

Политика
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Уголовный процесс экс-министра: услышав решение суда, Винькеле начала плакать

«Время многое расставляет по местам. Теперь мы знаем, что ни одно предположение осени 2020 года не было ошибочным. Ни коллективный иммунитет в случае с Covid-19 невозможен, ни одна вакцина не может остановить распространение инфекции, и нам изначально не нужно было так много вакцин. Некоторые качества хорошего лидера также проявились неожиданным образом. Но опять же — кого это теперь волнует?», — поделилась постом после судебного заседания бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле.

На судебном заседании 29 февраля 2024 года, где оглашение краткого приговора заняло всего минуту, услышав «полностью оправдана», она начала неудержимо плакать. Ожидать приговора пришли также ее муж Юрис, сын Юрис и брат Петерис. Они обнялись и запели: «Почему ты плачешь, радуйся! Пусть прокурор плачет».

6 марта 2025 года окружной суд постановил оставить решение первой инстанции без изменения.

«Снова оправдана и снова разрыдалась. Каков мой личный баланс из всего этого? Бесценный опыт. Тяжёлый, да. Но уникальный. Я человек длинных дистанций. Я знаю, кто я. Я могу с достоинством переносить тяжёлые удары. Были и потери. В процессе я сознательно отказалась от двух друзей, которые, как оказалось, не побоялись встать мне на плечо в трудную минуту. Жаль, но такое тоже случается в жизни», — пишет И. Винькеле.

Департамент контроля за исполнением служебных обязанностей и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, Координационный отдел прокуратуры предъявили Винькеле обвинение в халатности должностного лица в соответствии с частью первой статьи 319 Уголовного закона.

Ей грозило лишением свободы на срок до трех лет.

Винькеле обвинили в неспособности обеспечить разработку стратегии вакцинации от COVID-19 для ограничения распространения вируса в Латвии, которая включала бы закупку, хранение, логистику, компетентность должностных лиц и медицинские ресурсы для обеспечения процесса вакцинации.

По мнению прокуратуры, не разработав стратегию, Винькеле не выполнила свои обязанности должностного лица, то есть, будучи должностным лицом, она по неосторожности не выполнила действия, которые она была обязана совершить в соответствии с законом и возложенной на нее задачей по предотвращению причинения вреда охраняемым законом личным интересам, и тем самым причинила существенный вред охраняемым законом личным интересам.

#суд #политики
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