Рывок в неизвестность: премьер Силиня готова на «непопулярные» меры

«Дальше так жить нельзя!» – не сговариваясь, решили представители правящей коалиции, особенно «Новое Единство» и Союз «зеленых» и крестьян.

Почему именно они?

Во-первых, потому что, видимо, у них более требовательный и менее «преданный», нежели у «Прогрессивных», избиратель – отсюда и неуклонное снижение рейтинга этих двух политических сил.

А во-вторых – впереди муниципальные выборы, и опять-таки львиная доля самоуправлений «контролируется» данными политическими силами, а лидеры на местах, мягко говоря, недовольны снижением рейтинга и явной неэффективностью правительства.

«За свою долгую политическую жизнь я не припомню, чтобы у правительства были столь низкие рейтинги доверия», – констатировал ветеран латвийской политики, зампредседателя сеймовской фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугустс Бригманис.

Справедливости ради заметим, что, конечно же, в новейшей истории Латвии были правительства куда более непопулярные, нежели нынешнее, однако и правительству Силини похвастаться нечем.

Во всяком случае, заявленные приоритеты, мягко говоря, выполняются крайне медленно, а горящие проблемы не решаются: достаточно упомянуть печально известный проект века Rail Baltica!

Ну очень медленная работа!

Если же говорить о приоритетах, то, к примеру, уже с первых дней работы правительства была объявлена… борьба с бюрократией. Но, как говорится, воз и ныне там – никакой реальной борьбы пока не происходит.

За почти полтора года, что существует правительство Силини, в Сейм так и не дошло никаких законопроектов, призванных реально уменьшить административную нагрузку и упростить принятие решений – к примеру, в той же строительной сфере. Лишь неделю назад в повестку дня заседания Кабинета министров было включено информационное сообщение Минэкономики «О дополнительных мерах по уменьшению административной нагрузки в сфере развития недвижимости».

Среди предлагаемых мер было, в частности, и уменьшение пошлины на внесение изменений в Земельную книгу, и уменьшение бюрократических процедур при оформлении сделок с недвижимостью… Однако все закончилось пока… изъятием документа из повестки дня!

Причина – эксперты продолжают споры, и еще нужно время, чтобы документ согласовать. А ведь первоначальный вариант информационного сообщения был рассмотрен правительством… в апреле прошлого года! То есть и почти года не хватило чиновникам, чтобы о чем-то договориться!

Такими темпами до конкретных законопроектов дело не дойдет и осенью…

Нет никаких пока подвижек и в реализации планов правительства по выводу государственных и муниципальных предприятий на биржу. Может, где-то «под ковром» работа и ведется, но видимых результатов не наблюдается.

Недавно, взглянув на последние статические данные, в правительстве решили в число приоритетов включить и демографию. А иначе действительно скоро не для кого будет решать государственные задачи – народ продолжает вымирать бешеными темпами, а падение рождаемости побило все рекорды, включая рекорды военного времени!

В общем, даже премьеру стало очевидно: надо что-то «в консерватории поменять». Как уже сообщалось, было решено поменять трех министров, но очевидно же, что при всем уважении к роли личности в истории, мы все понимаем, что главное – конкретные дела. Что же предлагает в этом смысле Эвика Силиня?

«Полноприводный» рывок правительства

Итак, она провозгласила рывок правительства и ради его осуществления презентовала партнерам и общественности программу с «автомобильным обозначением» – 4X4, что, по замыслу Силини, видимо, должно символизировать как раз мощность и рывок правительственного мотора.

Пройдемся по приоритетам. Первый из них – безопасность. Здесь нет ничего нового, поскольку внешняя и внутренняя безопасность была заявлена в качестве главного приоритета еще в момент утверждения правительства Силини почти полтора года назад. Изменилось лишь то, что решено на оборону тратить еще больше денег – а именно 4% от ВВП, а значит, нужно дополнительно в бюджете-2026 изыскать порядка 240 миллионов евро!

Второй приоритет – поддержка семьи. Причем если до сих пор поддержка заключалась лишь в, простите, говорильне и каких-то непонятных обещаниях создать условия для приема в ясли чуть ли не младенцев, то теперь Силиня все-таки вспомнила о… финансовом вопросе – предлагается увеличить разного рода пособия семьям с детьми и улучшить доступность медпомощи детям…

Третий приоритет – рост экономики. За счет чего? Премьер считает, что прироста инвестиций удастся добиться путем эффективизации работы Агентства инвестиций и развития, а также за счет создания в Латвии центра искусственного интеллекта. Также будет разработано регулирование обществ сберегательных займов, которые будут выдавать эти займы малому и среднему бизнесу, в том числе в регионах.

Неужели сократят чиновников?

И, наконец, четвертый приоритет – опять-таки уменьшение бюрократии. Только на сей раз Силиня решила от лозунгов перейти к конкретике: в программе правительственного рывка содержится обещание уменьшить бюрократию на 25%!

Звучит красиво, однако пока неясно, насколько будет сокращено количество самих госуправленцев, ведь едва ли можно, как сказано в плане правительственного рывка, передать 5% госуслуг частному сектору и уменьшить госуправление без уменьшения числа чиновников!

Откуда деньги будем брать?

Так или иначе, но правительству, чтобы заполучить на оборону дополнительные минимум 240 миллионов и еще порядка 133 миллиона на увеличение различных пособий, придется и госуправление сократить, и рост экономики обеспечить, и… уговорить Брюссель закрыть глаза на превышение предельно допустимого бюджетного дефицита. Особенно учитывая, что больших надежд на рост экономики нет – Минфин недавно существенно понизил прогнозы экономического роста: в этом году нам обещают рост, в лучшем случае, в размере 1,2% от ВВП!

В любом случае, нет никаких гарантий, что Силиня и Ко свой амбициозный план осуществит. И в силу уже вышеупомянутой экономической ситуации, и в силу… минимальной поддержки правительства в Сейме – напомним, что сейчас у коалиции в парламенте всего 52 голоса, а после муниципальных выборов может остаться всего 51 голос.