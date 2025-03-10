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Рывок в неизвестность: премьер Силиня готова на «непопулярные» меры 1

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Рывок в неизвестность: премьер Силиня готова на «непопулярные» меры
ФОТО: Valsts kanceleja

«Дальше так жить нельзя!» – не сговариваясь, решили представители правящей коалиции, особенно «Новое Единство» и Союз «зеленых» и крестьян.

Почему именно они?

Во-первых, потому что, видимо, у них более требовательный и менее «преданный», нежели у «Прогрессивных», избиратель – отсюда и неуклонное снижение рейтинга этих двух политических сил.

А во-вторых – впереди муниципальные выборы, и опять-таки львиная доля самоуправлений «контролируется» данными политическими силами, а лидеры на местах, мягко говоря, недовольны снижением рейтинга и явной неэффективностью правительства.

«За свою долгую политическую жизнь я не припомню, чтобы у правительства были столь низкие рейтинги доверия», – констатировал ветеран латвийской политики, зампредседателя сеймовской фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугустс Бригманис.

Справедливости ради заметим, что, конечно же, в новейшей истории Латвии были правительства куда более непопулярные, нежели нынешнее, однако и правительству Силини похвастаться нечем.

Во всяком случае, заявленные приоритеты, мягко говоря, выполняются крайне медленно, а горящие проблемы не решаются: достаточно упомянуть печально известный проект века Rail Baltica!

Ну очень медленная работа!

Если же говорить о приоритетах, то, к примеру, уже с первых дней работы правительства была объявлена… борьба с бюрократией. Но, как говорится, воз и ныне там – никакой реальной борьбы пока не происходит.

За почти полтора года, что существует правительство Силини, в Сейм так и не дошло никаких законопроектов, призванных реально уменьшить административную нагрузку и упростить принятие решений – к примеру, в той же строительной сфере. Лишь неделю назад в повестку дня заседания Кабинета министров было включено информационное сообщение Минэкономики «О дополнительных мерах по уменьшению административной нагрузки в сфере развития недвижимости».

Среди предлагаемых мер было, в частности, и уменьшение пошлины на внесение изменений в Земельную книгу, и уменьшение бюрократических процедур при оформлении сделок с недвижимостью… Однако все закончилось пока… изъятием документа из повестки дня!

Причина – эксперты продолжают споры, и еще нужно время, чтобы документ согласовать. А ведь первоначальный вариант информационного сообщения был рассмотрен правительством… в апреле прошлого года! То есть и почти года не хватило чиновникам, чтобы о чем-то договориться!

Такими темпами до конкретных законопроектов дело не дойдет и осенью…

Нет никаких пока подвижек и в реализации планов правительства по выводу государственных и муниципальных предприятий на биржу. Может, где-то «под ковром» работа и ведется, но видимых результатов не наблюдается.

Недавно, взглянув на последние статические данные, в правительстве решили в число приоритетов включить и демографию. А иначе действительно скоро не для кого будет решать государственные задачи – народ продолжает вымирать бешеными темпами, а падение рождаемости побило все рекорды, включая рекорды военного времени!

В общем, даже премьеру стало очевидно: надо что-то «в консерватории поменять». Как уже сообщалось, было решено поменять трех министров, но очевидно же, что при всем уважении к роли личности в истории, мы все понимаем, что главное – конкретные дела. Что же предлагает в этом смысле Эвика Силиня?

«Полноприводный» рывок правительства

Итак, она провозгласила рывок правительства и ради его осуществления презентовала партнерам и общественности программу с «автомобильным обозначением» – 4X4, что, по замыслу Силини, видимо, должно символизировать как раз мощность и рывок правительственного мотора.

Пройдемся по приоритетам. Первый из них – безопасность. Здесь нет ничего нового, поскольку внешняя и внутренняя безопасность была заявлена в качестве главного приоритета еще в момент утверждения правительства Силини почти полтора года назад. Изменилось лишь то, что решено на оборону тратить еще больше денег – а именно 4% от ВВП, а значит, нужно дополнительно в бюджете-2026 изыскать порядка 240 миллионов евро!

Второй приоритет – поддержка семьи. Причем если до сих пор поддержка заключалась лишь в, простите, говорильне и каких-то непонятных обещаниях создать условия для приема в ясли чуть ли не младенцев, то теперь Силиня все-таки вспомнила о… финансовом вопросе – предлагается увеличить разного рода пособия семьям с детьми и улучшить доступность медпомощи детям…

Третий приоритет – рост экономики. За счет чего? Премьер считает, что прироста инвестиций удастся добиться путем эффективизации работы Агентства инвестиций и развития, а также за счет создания в Латвии центра искусственного интеллекта. Также будет разработано регулирование обществ сберегательных займов, которые будут выдавать эти займы малому и среднему бизнесу, в том числе в регионах.

Неужели сократят чиновников?

И, наконец, четвертый приоритет – опять-таки уменьшение бюрократии. Только на сей раз Силиня решила от лозунгов перейти к конкретике: в программе правительственного рывка содержится обещание уменьшить бюрократию на 25%!

Звучит красиво, однако пока неясно, насколько будет сокращено количество самих госуправленцев, ведь едва ли можно, как сказано в плане правительственного рывка, передать 5% госуслуг частному сектору и уменьшить госуправление без уменьшения числа чиновников!

Откуда деньги будем брать?

Так или иначе, но правительству, чтобы заполучить на оборону дополнительные минимум 240 миллионов и еще порядка 133 миллиона на увеличение различных пособий, придется и госуправление сократить, и рост экономики обеспечить, и… уговорить Брюссель закрыть глаза на превышение предельно допустимого бюджетного дефицита. Особенно учитывая, что больших надежд на рост экономики нет – Минфин недавно существенно понизил прогнозы экономического роста: в этом году нам обещают рост, в лучшем случае, в размере 1,2% от ВВП!

В любом случае, нет никаких гарантий, что Силиня и Ко свой амбициозный план осуществит. И в силу уже вышеупомянутой экономической ситуации, и в силу… минимальной поддержки правительства в Сейме – напомним, что сейчас у коалиции в парламенте всего 52 голоса, а после муниципальных выборов может остаться всего 51 голос.

#правительство латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го марта

    Отчего же неизвестность? Впереди, как раз все ясно, но грустно. Экономика будет продолжать падать увеличивая скорость падения, ЕС денег не даст, выполнить бюджет без дополнительных налогов невозможно, все песни про сокращение госаппарата ни о чем. Поднимать налоги в выборный год, дело последнее, но необходимое. С чем идти на выборы? Патриотизм, русофобия, национализм, пока не получат по морде.

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