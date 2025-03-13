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В отряды возьмут неграждан: наведением порядка в Латвии займутся самоуправления 7

Политика
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
В отряды возьмут неграждан: наведением порядка в Латвии займутся самоуправления
ФОТО: LETA

Подкомиссия Сейма по всеобъемлющей обороне, которой руководит беспартийный отставной полковник Игорс Раевс, обнаружила ранее не рассматривавшийся ресурс для укрепления государства в чрезвычайной ситуации.

Новым ресурсом могут стать подразделения гражданской обороны, формируемые органами местной власти. Не только на случай военной агрессии — но и при бурях, наводнениях, индустриальных авариях.

Предполагается внести изменения в Правила Кабинета Министров N 966, которые ныне «ограничивают функции формирований ГО спасательными работами и ликвидацией последствий катастроф». Согласно Закону о гражданской обороне и управлению катастрофами, сознательные жители, не подлежащие мобилизации в общем порядке, на местах могут заняться:

  • Организацией эвакуации и приема населения;

  • Обеспечением общественного порядка при чрезвычайных ситуациях;

  • Охраной объектов самоуправлений и поддержанием критической инфраструктуры;

  • Обеспечением связи и логистики для оперативных подразделений.

Самоуправлениям, предлагает эксперт администрации Лиепаи по вопросам гражданской обороны Вилмарс Вецвагарс, следует заранее формировать свои отряды. В их задачи войдут создание эвакопунктов, сотрудничество со Службой неотложной медпомощи , Государственным пожарно-спасательным департаментом, Государственной полицией и Национальными вооруженными силами.

Финансирование должны осуществлять сами муниципалитеты, с привлечением частных предприятий и негосударственных организаций.

В принципе, все новое — это хорошо забытое старое. В эпоху социализма наряду с полком ГО, дислоцированным в Сужи, в Риге каждый район имел свои нерегулярные формирования, и проводил учения.

Однако, сегодня уровень и качество угроз существенно повысились, соответственно, возрастает нужда и в технических средствах. В этом смысле необходима хотя бы закупка соответствующей формы, инвентаря. А для начала — профессиональная экспертиза.

Кстати, в столице Латвии уже стали готовиться к возможным угрозам, проведя семинар совместно с представителями Харькова и других городов Украины, подвергшимся массированным бомбардировкам.

Впрочем, не все население может быть призвано и в ГО. Исключениями служат, к примеру, президент государства, судьи и... муниципальные же депутаты. Зато ничего не сказано о том, что в таких формированиях могут служить только граждане. Значит, теоретически, и неграждане, и даже «трешвалстники»!

#гражданская оборона
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (7)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го марта

    Русским не надоело ли за 35 лет находится в позе-зю? коленки не натерли?

    20
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го марта

    Как же так, столько лет унижали и оскорбляли, русскими свиньями и ватниками и вшами называли - а тут на тебе?

    65
    0
  • JL
    Janina LV
    13-го марта

    Неграждане не нужны в выборах, им в правах отказано, но в очередные обязанности записали – новый уровень латвийского гражданского абсурда.

    74
    1
  • lg
    lo gos
    13-го марта

    С таким руководителем кроме бестолковых растрат ничего хорошего не будет

    56
    0
  • A
    Anim
    13-го марта

    Пригорает...

    44
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го марта

    Негражжане,которых Вы чморите с 92 года пойдут помогать властям?

    145
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го марта

    Чрезвычайная ситуация в ваших "тупых" головах уже более 30 лет! И как раз в ПЕРВУЮ очередь идёт вся сволота в виде таких вшей на голове народа как депутаты и т.д.

    136
    0
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