В отряды возьмут неграждан: наведением порядка в Латвии займутся самоуправления

Подкомиссия Сейма по всеобъемлющей обороне, которой руководит беспартийный отставной полковник Игорс Раевс, обнаружила ранее не рассматривавшийся ресурс для укрепления государства в чрезвычайной ситуации.

Новым ресурсом могут стать подразделения гражданской обороны, формируемые органами местной власти. Не только на случай военной агрессии — но и при бурях, наводнениях, индустриальных авариях.

Предполагается внести изменения в Правила Кабинета Министров N 966, которые ныне «ограничивают функции формирований ГО спасательными работами и ликвидацией последствий катастроф». Согласно Закону о гражданской обороне и управлению катастрофами, сознательные жители, не подлежащие мобилизации в общем порядке, на местах могут заняться:

Организацией эвакуации и приема населения;

Обеспечением общественного порядка при чрезвычайных ситуациях;

Охраной объектов самоуправлений и поддержанием критической инфраструктуры;

Обеспечением связи и логистики для оперативных подразделений.

Самоуправлениям, предлагает эксперт администрации Лиепаи по вопросам гражданской обороны Вилмарс Вецвагарс, следует заранее формировать свои отряды. В их задачи войдут создание эвакопунктов, сотрудничество со Службой неотложной медпомощи , Государственным пожарно-спасательным департаментом, Государственной полицией и Национальными вооруженными силами.

Финансирование должны осуществлять сами муниципалитеты, с привлечением частных предприятий и негосударственных организаций.

В принципе, все новое — это хорошо забытое старое. В эпоху социализма наряду с полком ГО, дислоцированным в Сужи, в Риге каждый район имел свои нерегулярные формирования, и проводил учения.

Однако, сегодня уровень и качество угроз существенно повысились, соответственно, возрастает нужда и в технических средствах. В этом смысле необходима хотя бы закупка соответствующей формы, инвентаря. А для начала — профессиональная экспертиза.

Кстати, в столице Латвии уже стали готовиться к возможным угрозам, проведя семинар совместно с представителями Харькова и других городов Украины, подвергшимся массированным бомбардировкам.

Впрочем, не все население может быть призвано и в ГО. Исключениями служат, к примеру, президент государства, судьи и... муниципальные же депутаты. Зато ничего не сказано о том, что в таких формированиях могут служить только граждане. Значит, теоретически, и неграждане, и даже «трешвалстники»!