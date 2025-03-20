В этом году исполнится 20 лет, как во исполнение принятой Сеймом Декларации об осуждении осуществлявшегося в Латвии тоталитарного коммунистического оккупационного режима начато официальное расследование.

Спустя два десятилетия министр юстиции ЛР Инесе Либиня–Эгнере ("Новое Единство") представила на заседании правительства пакет документов, в которых было подтверждено, в частности, за пунктом 5, важное направление деятельности компетентного органа — "разработка юридического обоснования составления иска против государства–ответчика".

Союзные страны в совместной борьбе — с ограблением

Рабочий орган с самого начала именовался несколько громоздко — "Комиссия по определению числа жертв и мест массовых кладбищ тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР, информации о репрессиях, обобщении массовых депортаций и нанесенного Латвийскому государству и его жителям ущерба".

Впоследствии орган претерпел взлеты и падения, его деятельность была буквально на грани. Новые веяния были внесены в связи с событиями в Крыму и на Донбассе. Они вызвали то, что в 2015 году министры юстиции государств Балтии приняли совместную декларацию, в которой пообещали "научно обоснованно вести расчеты убытков", а также "согласовать методологию", дабы завершить наконец "достойную оценку оккупации Балтийских государств на международном уровне".

История, как видим, есть политика, опрокинутая в прошлое. Поэтому неудивительно, что государство и в 2024 году продолжало финансировать разного рода изыскания на общую сумму в 35 770 евро.

Так, в частности, подготовлено исследование "Награбленные у жителей Латвии ценности, полученные при конфискации содержимого сейфов и других кредитных учреждений в 1940 году". Тогда, как известно, активы были не виртуальными, как сейчас, а вполне физическими. Потому при массовой национализации, в т. ч. на крупных предприятиях, производилось изъятие — валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней.

По оценкам современных ученых, их общая стоимость составила 53 238 151,22 лата. Интересно, конечно, сколько это было бы в сегодняшних евро — да и вообще, как соотнести тогдашние потери с нынешним уровнем через 85 лет…

Так или иначе, когда в официальный документ вводится преисполненное негативной коннотации слово "награбленные", то у минимально владеющего историей Латвии человека тут же возникает резонный вопрос, а не отрицается ли процесс национализации как таковой. Ведь за пару десятилетий перед тем, в начале 1920–х годов, по территории молодой ЛР пронеслась очистительная буря аграрной реформы, в результате коей остзейское дворянство лишилось как собственных земель, так и дворцов. Что же, теперь это тоже считать ограблением?

"Обрусение Латвии в 1940–1990 годах"

Под таким названием Комиссия подготовила сборник документов. Архивы страны, утверждает Минюст, дают свидетельства "широкой и целенаправленно проводимой политики русификации Латвии, и негативные социальные последствия этой политики констатируются также сегодня".

"Характерными особенностями обрусения Латвии были ослабление латышской идентичности (например, подавление "латышского буржуазного национализма"), выбор не владеющих латышским языком руководящих работников и навязывание русского языка и культуры в быту и образовательной системе".

Тем не менее и по сей день русский язык приходится задействовать академическим сообществом ЛР — ведь именно с него была переведена масса документов из Национального архива и архива МВД. А что же будет в скором будущем, когда в вузы начнут поступать плоды школьных реформ, которые этот язык не изучают априори?

Кстати, и в отношении сегодняшней РФ проведена работа Комиссии. "Обозревается сотрудничество Латвии и России в рамках таких организаций, как Организация Объединенных Наций (ООН) и Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Из Совета Европы Россия исключена в связи с агрессией в Украине. Проанализированы имеющиеся приговоры Международного суда ООН и консультативные заключения по делам, сходным со случаем Латвии".

Вот чем еще занималась комиссия. В прошлом году в Латвии отмечалось 30–летие вывода российских войск. В связи с чем в Военном музее провели мероприятие с участием "главных должностных лиц исторического события".

"Кто сильнее — латыши или алкоголь?"

В конференц–зале Латвийского университета под руководством Гатиса Круминьша, главы Комиссии, члена правления Общества изучения оккупации и доктора истории из Видземской высшей школы, в декабре 2024 года поговорили о социально–экономическом развитии во время оккупации. То есть само развитие отрицать бессмысленно, но надо доказать, что оно велось не туда.

На мероприятии господин Круминьш привел связь со скандалом вокруг Rail Baltica:

— Я исследую последние 100 лет. Сейчас дело не в том, что мы не можем эту дорогу построить, потому что кто–то украл, а в том, что мы — государство с малыми возможностями.

Ученого также возмущает то, что, несмотря на 20–летнее пребывание Латвии в ЕС и НАТО, нашу страну в исследованиях авторитетного Лейденского университета (Нидерланды) помещают на карту Евразии, вместе с Россией, или, скажем, Казахстаном. "Это элементарное незнание, какая–то поверхностность. Нам нельзя допускать, чтобы мы были черной дырой!" — возмущается Круминьш.

Латвийский доктор наук объяснил это тем, что голландские коллеги сотрудничают с Китаем. И тут же вывел на экран слайд карикатуры 1939 года, где Гитлер и Сталин изображены как новобрачные. Да уж, очень научный подход…

Г. Круминьш уверен, что в результате профинансированных со стороны Комиссии исследований он подсчитал совокупный ущерб от СССР: "Если мы пойдем в международный суд, то у нас есть все факты на руках".

Вообще господин Круминьш — деятель чрезвычайно широких научных сюжетов, к примеру, он всерьез занялся проблемой, о которой написал исследование: "Кто сильнее — латыши или алкоголь?".

"Были донором СССР"

Исследуя ВВП Латвии и Финляндии с конца 1930–х по конец 1980–х годов, историк выяснил, что если изначально мы стартовали фактически с одной и той же точки (хотя продолжительность жизни в ЛР была выше) — то потом вырос существенный разрыв. "Латвия затормозила, оккупированная — а Финляндия ушла вверх".

Впрочем, все соотношение рассчитывается "чрезвычайно сложно". Ведь надо учитывать, что ВВП Латвии во многом вывозился в СССР! "Это феномен Балтии, которая была донором".

— Почти каждый пятый рубль уходил в союзный бюджет и обратно не возвращался, — заявил Гатис Круминьш. Своя роль была и у "офицеров и чекистов, которые получали зарплаты и ходили на колхозный рынок за мясом". Вот такое представление об уровне доходов и трат имеет продвинутый ученый Латвии…

Руководимая им Комиссия в 2025 году намерена истратить еще 35 770 евро, в том числе — с целью "подготовить техническую спецификацию… для требования компенсации от наследницы прав СССР Российской Федерации". В этом году также будут обобщены материалы "о дискриминации латышского языка во время советской оккупации".