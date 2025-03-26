Baltijas balss logotype
Партиям необходимо очень тщательно оценивать источники финансирования - Силиня 1 713

Политика
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Партиям необходимо очень тщательно оценивать источники финансирования - Силиня
ФОТО: LETA

Политическим партиям следует очень внимательно оценивать любые источники финансирования, заявила во вторник в интервью передаче TV3 «900 секунд» премьер-министр Эвика Силиня, пишет LETA.

Комментируя возможное получение партией «Латвия на первом месте» (ЛПМ) недопустимой выгоды от посольства Китая в Латвии, Силиня указала, что Бюро по защите Сатверсме (БЗС) регулярно информирует о странах, заинтересованных в получении информации, поэтому должностным лицам важно тщательно следить за происхождением финансирования, чтобы впоследствии объяснить обществу, в чьих интересах оно получено.

«Партии и депутаты должны обладать наивысшей моралью и служить примером для других», – подчеркнула премьер.

Как уже сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начнёт проверку по факту возможного получения недопустимой выгоды партией ЛПМ от посольства Китая в Латвии, сообщил в воскресенье вечером телепроект «Ничего личного».

Установлено, что депутат Сейма от фракции ЛПМ Рамона Петравича использовала финансовую поддержку китайского посольства для организации экскурсий курземских пенсионеров в Ригу.

В интервью передаче Петравича отрицала нарушение Закона о финансировании политических партий, утверждая, что сами пенсионеры сотрудничают с китайским посольством и принимают решение о том, хотят ли они принять обед в китайском ресторане.

Тем не менее, по данным «Ничего личного», такие поездки в Сейм и обеды в китайском ресторане организовывались партией как минимум шесть раз.

Передача сообщает, что KNAB начнёт проверку, так как партиям запрещено принимать финансирование из-за рубежа.

По информации «Ничего личного», Служба госбезопасности (СГБ) осведомлена о сотрудничестве посольства Китая в Латвии с ЛПМ и курземскими организациями пенсионеров.

СГБ также подчёркивает, что такого рода сотрудничество является одним из инструментов мягкой силы, используемых Китаем для установления новых контактов и укрепления позиций в Латвии. Цель подобных действий — распространение благоприятных для публичного имиджа Китая сообщений и продвижение его интересов в стране.

#партии #эвика силиня
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го марта

    Ничего страшного если привезти в Ригу бывших курземских колхозников и накормить их в китайском ресторане изысканными китайскими блюдами приготовленными из разных насекомых и прочими разными безвозвоночными, фокус успеть довезти их обратно.

    4
    1

Видео