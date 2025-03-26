В ближайшие годы участие местной индустрии в оборонных возможностях Латвии будет как минимум удвоено, заявил в среду в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр обороны Андрис Спрудс, пишет LETA.

Планируется, что объем участия местной индустрии в оборонной сфере вырастет с примерно 60 миллионов евро в год в настоящее время до как минимум 120 миллионов евро в 2028 году.

Политик отметил, что в эту сумму не включены расходы на обеспечение, строительство и другие услуги, предоставляемые вооружённым силам. Если учитывать и эти статьи, инвестиции оборонной сферы в местную экономику составляют около 300 миллионов евро в год.

Спрудс добавил, что даже в недавно объявленной закупке боевых машин пехоты из общей суммы в 370 миллионов евро около 100 миллионов евро получит местная индустрия.

Также в сфере беспилотников оборонное ведомство усиливает сотрудничество с местными производителями. Развивая возможности применения дронов в вооружённых силах, расширяется их присутствие, закупаются системы противодействия дронам, организуются их тестирования, рассказал министр.

Что касается сухопутной обороны, то приоритет отдается противотанковым минам, хотя и противопехотные мины Спрудс также назвал важным дополнительным инструментом для укрепления обороны.

Министр добавил, что сухопутная оборона — не единственная сфера, требующая укрепления. Не менее важны противовоздушная оборона, охрана морских рубежей, дроновая индустрия, информационная безопасность и ряд других направлений.