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Десятки рижских депутатов потратили несколько часов, чтобы сделать замечание одному чиновнику 0

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Десятки рижских депутатов потратили несколько часов, чтобы сделать замечание одному чиновнику
ФОТО: Владимир Старков

В последнее время решения Рижской думы вызывают у горожан всё больше вопросов. Складывается ощущение, что логика власти порой ускользает даже от самих депутатов.

Чтобы выяснить, вынести или не вынести предупреждение (наименьшая мера наказания для чиновников) главе Агентства инвестиций и туризма Риги, пришлось созывать два экстренных заседания думы.

Это весьма странное дело рассматривалось за закрытыми дверями.

Впрочем, в Рижской думе тайны хранятся плохо. Итак, как это было?

Директору пытались навязать два нарушения: первое – не составленная вовремя стратегия среднесрочного развития. Стратегии, конечно, составлять нужно и можно хоть беспрерывно, потом всегда найдутся отговорки, почему тот или иной «гениальный план» оказался не выполнен, а уж в нынешнее время особенно: запланируйте развитие на три года вперед, когда непонятно, чего ожидать завтра.

И второе: обнаружены нарушения в проведении конкурсов «ниже потолочных». При этом никакого материального ущерба нанесено не было.

Сначала дума должна была на экстренном заседании голосованием решить – начинать или нет дисциплинарное дело в отношении главы агентства. Когда число голосов «за» оказалось больше, то исполнительный директор назначил дисциплинарную комиссию, которая оценила, следует ли применять дисциплинарное взыскание к главе агентства. Решила, что да.

И потом депутаты второй раз собрались на экстренное заседание, чтобы проголосовать «за» или «против» дисциплинарного взыскания «замечание». Голосов «за» оказалось больше. И «замечание» глава агентства получил.

На этом история не закончилась – глава агентства подал документы на отмену замечания в административном порядке. Рассмотреть вопрос можно лишь на очередном экстренном заседании думы. Оно состоялось, замечание не отменили.

Как можно понять, это еще не вся история, теперь директор агентства если захочет, то сможет вынесенное ему замечание оспорить в судебном порядке.

Таких прецедентов в истории думы, по меньшей мере за последние 30 лет, еще не было.

#рижская дума
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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