Ни въехать, ни купить… В Латвии готовят новые антироссийские санкции

Сегодня депутаты Сейма Латвии уже наверняка одобрят — в первом и втором чтении соответственно — очередные законопроекты, которые касаются взаимоотношений с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Эти законопроекты можно считать своего рода дополнительными санкциями.

Итак, сперва депутаты на пленарном заседании должны концептуально, то бишь в первом чтении, поддержать специальный законопроект, который запрещает целой категории государственных должностных лиц Латвии выезжать в Россию и Белоруссию.

Невыездными в эти страну станут, в частности, носители госсекретов, работники полиции, прокуратуры, антикоррупционного бюро, те, кто управляет объектами критической инфраструктуры. Но насколько можно понять, список невыездных в ходе дальнейшего рассмотрения законопроекта будет значительно расширен.

А уже во втором чтении депутаты наверняка одобрят другой специальный законопроект, цель которого — запретить гражданам России и Белоруссии и юридическим лицам, связанным с этими гражданами и этими странами, приобретать в Латвии недвижимость.

Авторы документа обозначили и цели для подобных ограничений. "Не допустить, чтобы страны, которые угрожают безопасности государства и общества, и граждане этих стран использовали накопленный ими капитал для реализации имущественных прав в Латвийской Республике и соответствующие средства направляли на мероприятия воздействия против интересов Латвийской Республики", — так, в частности, обозначена одна из целей законопроекта.

Квартиру и офис уже не купить…

Согласно редакции, подготовленной ко второму чтению, в Латвии будет запрещено приобретать недвижимость или ее часть следующим категориям физических и юридических лиц:

– Российской Федерации и Республике Беларусь, то есть как государственным образованиям,

– гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь,

– зарегистрированным в этих двух странах юридическим лицам,

– юридическим персонам, 25% акций которых принадлежит зарегистрированным в РФ или РБ юридическим персонам,

– юридическим персонам, выгодополучателями в которых являются граждане РФ или РБ.

Запрет коснется и латвийских россиян

Напомним, что изначально авторами этого законопроекта являлись депутаты Сейма от "Нового Единства", которые предлагали более мягкий вариант — то есть не ограничивать в праве на приобретение недвижимости тех граждан РФ или РБ, которые на момент вступления закона в силу имеют статус постоянного жителя ЕС или постоянный вид на жительство в Латвии.

Это было бы совершенно логично и справедливо, ведь большинство таких латвийских россиян прожили в Латвии большую часть своей жизни или даже здесь родились, — и было бы странно, что они не смогут купить себе квартиру или садовый участок.

Однако на этапе рассмотрения законопроекта в юридической комиссии было принято решение соответствующий пункт из документа изъять, и теперь получается, что латвийские россияне ни как физические лица, ни через фирму, если они там выгодополучатели или им принадлежит 25% акций, приобрести недвижимость в Латвии не смогут.

Удар и по бизнесу

К примеру, если какому–то предприятию в Латвии для расширения производства понадобится приобрести склад или цех, но минимум 25% акций этого предприятия будет принадлежать гражданину РФ или РБ, или такой гражданин будет выгодополучателем, то приобрести на данное предприятие недвижимость будет невозможно.

Очевидно, что если закон в таком виде будет принят, что наверняка, то латвийским россиянам придется переписывать компании (предприятия) на граждан ЕС, других стран или хотя бы на неграждан и уходить из выгодополучателей. Разумеется, сделки, которые были совершенны до вступления этого закона в силу, аннулированы не будут.

Пока из законопроекта неясно, смогут ли приобрести недвижимость в Латвии граждане РФ или РБ, которые имеют статус постоянного жителя ЕС в другой стране Евросоюза. Директива ЕС гласит, что "постоянные жители одной страны ЕС в другой стране ЕС должны получать такое же отношение, как и в той стране, где они получили статус постоянного жителя ЕС".

Это означает, что если, к примеру, россиянин имеет статус постоянного жителя ЕС в Эстонии или Германии — и в этих странах он может приобретать недвижимость, то таким же правом приобретать недвижимость он должен обладать и в Латвии. А как будет на практике?

Можно лишь предположить, что на этот случай рассчитан пункт в законе о том, что недвижимость можно приобретать, дабы "исполнить международные обязательства Латвийской Республики".

Стоит отметить, что гражданам РФ и РБ все–таки сохранили право приобретать недвижимость путем наследования, включая завещание, и по решению суда, который рассматривал спор по недвижимости или по наследству.

Продолжение следует…

Отметим, что эти два законопроекта — не единственные из серии "законов военного времени", которые находятся в повестке дня Сейма. Так, напомним, что во втором чтении рассматриваются поправки, запрещающие организовывать туристические поездки на автобусах в РФ и РБ.

Также парламент рассмотрит и инициативу Национального объединения о запрете пассажирских перевозок в упомянутые страны.

Как известно, законодатели ограничили и права россиян, и белорусов на нахождение без специальной проверки и разрешения в приграничной зоне, рассматриваются и запреты гражданам этих стран занимать управленческие и иные должности в учреждениях критической инфраструктуры.

Опять–таки Национальное объединение хочет добиться запрета гражданам РФ и РБ работать в учебных заведениях ЛР.

На уровне правительства, как известно, принято решение закрыть для пешеходов пограничные переходы с РФ и РБ — теперь границу можно пересечь только на автомобильном транспорте.